Il Barbera si prepara a vivere un'altra serata di grande partecipazione. Sono già 25.500 i biglietti venduti per Palermo-Vicenza, in programma domenica alle 19.30. Un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico rosanero in questa fase positiva della stagione, alimentato dai risultati della squadra di Inzaghi.

Come riporta il Giornale di Sicilia, la partita avrà anche un significato speciale per il club, che celebrerà davanti ai propri tifosi il 126° anniversario della fondazione. L'obiettivo è mantenere il ritmo di questo avvio di campionato, caratterizzato da una media superiore ai 30 mila spettatori a partita.

Intanto, il giudice sportivo ha ufficializzato i provvedimenti relativi all'ultimo turno. Sono quattro i calciatori squalificati per una giornata: Kouan del Benevento, Barbieri della Cremonese e Magnino e Shpendi dell'Empoli. Per il Palermo è invece arrivata una multa di 1.000 euro, legata alla responsabilità oggettiva della società per il ritardo di circa un minuto nell'inizio del primo tempo.