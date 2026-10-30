Il pareggio di Pisa lascia inevitabilmente un po’ di rammarico, ma conferma soprattutto la forza di un Palermo capace di reagire anche nelle situazioni più complicate. Il 3-3 della Cetilar Arena consegna a Inzaghi due indicazioni importanti: la squadra non si arrende mai e dispone di un potenziale offensivo che può fare la differenza contro qualsiasi avversario.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raggiunto quota 23 punti dopo nove giornate, firmando la miglior partenza di sempre del club in Serie B da quando sono stati introdotti i tre punti per vittoria, nel 1994. Superato anche il precedente primato recente, stabilito nel 2023/24 con 20 punti nello stesso numero di partite. Un dato che assume ancora più valore considerando che il Palermo è rimasto imbattuto contro tutte le avversarie affrontate finora.

A fermare gli uomini di Inzaghi sono stati soltanto Avellino e Pisa, due squadre che hanno dimostrato di poter competere per le posizioni di vertice. Inoltre, considerando tutte le categorie professionistiche, il Palermo condivide il primato di imbattibilità con lo Spezia, dominatore del proprio girone.

La rimonta contro i toscani ha confermato soprattutto la straordinaria capacità realizzativa della squadra. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa i rosanero hanno concentrato tre reti in appena 16 minuti: dal gol di Johnsen al 53' a quello di Vavassori al 69', passando per il pareggio firmato da Peda al 57'. Il difensore polacco è diventato così l'undicesimo marcatore diverso in campionato, un primato che nessun'altra squadra di Serie B può vantare. Il Pisa è secondo con dieci marcatori differenti.

Con le tre reti segnate alla Cetilar Arena, il Palermo è arrivato a quota 21 gol in campionato, ai quali si aggiungono le sette marcature realizzate nelle due gare di Coppa Italia. Il confronto con le stagioni precedenti è significativo: nel 2025/26 i rosanero avevano impiegato 14 partite per raggiungere questo bottino, mentre nel 2024/25 e nel 2022/23 ne erano servite 21. Nel 2023/24, invece, erano state necessarie 16 giornate.

Un altro aspetto positivo riguarda la distribuzione delle reti. Se il reparto offensivo ha realizzato 16 dei 21 gol in campionato, nelle ultime uscite è arrivato un contributo importante anche dai giocatori che occupano posizioni più arretrate: Cassandro contro l'Empoli, Segre contro il Mantova e Peda contro il Pisa.

Infine, spicca il rendimento lontano dal Barbera: con 13 reti nelle prime cinque trasferte, il Palermo ha stabilito un nuovo record per la Serie B. Numeri che raccontano una squadra capace di trovare soluzioni offensive in ogni momento della partita e che, nonostante il pareggio di Pisa, continua a mandare segnali importanti alle dirette concorrenti.