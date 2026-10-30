Il pareggio di Pisa ha lasciato al Palermo non soltanto il rammarico per una vittoria sfumata, ma anche nuove preoccupazioni sul fronte degli infortuni. In vista della sfida di domenica contro il Vicenza, in programma al Barbera, Inzaghi dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori, a cominciare da Pierozzi e Bani, entrambi costretti a lasciare il campo durante la gara contro i toscani.

Come riporta il Giornale di Sicilia, la situazione più delicata riguarda Pierozzi, alle prese con una lussazione della spalla sinistra. Nei prossimi giorni sono previste consulenze ortopediche per stabilire il percorso terapeutico da seguire, come già accaduto a inizio stagione con Joronen. Il difensore salterà sicuramente le partite contro Vicenza e Ascoli, mentre ulteriori approfondimenti serviranno a chiarire i tempi di recupero. La sua assenza riduce le possibilità di rotazione sulla corsia destra, dove al momento resta a disposizione il solo Cassandro, già subentrato a Pisa.

Anche Bani rischia di saltare le prossime due gare. Il capitano ha accusato un risentimento muscolare durante la trasferta toscana e le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione. Gli accertamenti dei prossimi giorni permetteranno di stabilire l'entità del problema. Per Inzaghi sarebbe una perdita importante, soprattutto per l'esperienza e la leadership del centrale, già condizionato in questa stagione dalla frattura alla mano destra rimediata a Mantova.

Al centro della difesa, comunque, le alternative non mancano. Accanto a Ceccaroni sono in corsa Magnani e Peda. Il primo è entrato proprio al posto di Bani contro il Pisa, mentre il polacco ha sfruttato la sua occasione con una prestazione convincente, impreziosita dal gol del momentaneo 2-2. La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico e dalle indicazioni che arriveranno dagli allenamenti.

Da monitorare anche Palumbo, fermo per il problema fisico accusato a Mantova, quando si era diretto verso la panchina per festeggiare il gol di Hernani. Il trequartista non ha ancora recuperato completamente e la sua presenza contro il Vicenza resta in dubbio. In caso di nuova assenza, Hernani rappresenterebbe un'alternativa già pronta.

Non arrivano invece novità sugli altri indisponibili: Barba è ancora ai box, mentre Joronen e Strefezza proseguono il rispettivo percorso di recupero. Le prossime sedute saranno decisive per definire il quadro degli effettivi a disposizione di Inzaghi. Con diversi impegni ravvicinati all'orizzonte, la priorità sarà evitare rischi e presentarsi al Barbera nelle migliori condizioni possibili.