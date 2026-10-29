Di Giuseppe Donato

Un Palermo pazzo, tenace e grintoso aggancia il Pisa, lo supera, fa impazzire il tifo rosanero accorso in Toscana, ma non riesce a tenere il vantaggio subendo la rete di Marras. La squadra di Inzaghi, dopo la peggiore prima frazione della stagione corrente, terminata sul 2-0 per i padroni di casa, ha agguantato il risultato con Johnsen e Peda e si è portata in vantaggio con Vavassori. Una rete di Marras, però, ha negato una vittoria che per il Palermo sarebbe stata l'ennesima dichiarazione d'intenti e un chiaro messaggio alle concorrenti per la promozione in massima serie. I siciliani, infatti, hanno mostrato di avere il carattere da grande squadra rimontando da una situazione che, all'apparenza, sembrava già poter essere compromessa. Il primo tempo ha avuto un andamento tutto a favore della squadra casalinga che, oltre alle due reti, ha mostrato la propria superiorità con intensità, mettendo continuamente in apprensione la retroguardia rosanero e tenendo il possesso del pallone per larga parte del tempo. Il momento di svolta è arrivato dopo l'intervallo quando Inzaghi ha optato per l'ingresso dell'artiglieria pesante dalla panchina e il Palermo è sembrato tornare quello di sabato: pressing asfissiante e pericolosità costante, con una costruzione in verticale efficace e, soprattutto, veloce.

Un ruolo cruciale nella rimonta rosanero l'ha giocato Dominic Vavassori che continua a vivere un entusiasmante periodo di forma. Il gioiellino scuola Atalanta è stato una spina nel fianco costante della retroguardia del Pisa con serpentine, dribbling e tantissima tecnica. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi sembra essere pericoloso mostrando una qualità da elemento di categoria superiore. Entrato dopo l'intervallo, ha acceso subito il turbo, creando superiorità, attaccando ogni minimo spazio disponibile e mostrando, ancora una volta, un ottimo feeling con Johnsen. Ha segnato la rete del momentaneo vantaggio con freddezza e cinismo: dopo la spizzata di Estevez, si è inserito in area, ha lasciato spiazzato Bozhinov e ha battuto Confente, che non ha potuto fare nulla, sul primo palo. Ha poi esultato alludendo al talento argentino Paulo Dybala, anche lui numero nove ai tempi del Palermo. Qualità, dinamismo, rapidità e imprevedibilità: questo gol racchiude tutte le caratteristiche del gioiellino cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, il cui valore, probabilmente, continua a salire. Ha contribuito, inoltre, a resistere al forcing finale del Pisa che, dopo il pareggio di Marras, ha spinto con insistenza alla ricerca della vittoria. In fase difensiva si è abbassato a centrocampo facendosi trovare pronto in ricezione e conquistando anche alcuni calci di punizione preziosi per alleggerire la pressione avversaria.

L'ingresso di Dominic Vavassori ha contribuito, dunque, a portare punti alla squadra di Inzaghi. E non è la prima volta: il gioiellino italo-brasiliano ha, infatti, siglato la rete della vittoria contro la Carrarese sabato scorso, quando la partita sembrava volgere a favore dei toscani, e ha realizzato una doppietta contro il Padova il mese scorso, risultata decisiva per il successo rosanero. Si tratta, dunque, di una costante: quando il Palermo ha bisogno di qualità e gol, Dominic Vavassori risponde. Ormai, inutile dirlo, il classe 2005 rappresenta per Filippo Inzaghi una pedina insostituibile, una prospettiva che sembrava impensabile prima dell'inizio della stagione. Infatti, considerando l'enorme qualità di cui dispone il Palermo nel reparto offensivo, Vavassori avrebbe probabilmente ricoperto il ruolo di alternativa a Strefezza, il colpo di spessore per eccellenza del mercato estivo rosanero. L'infortunio del brasiliano ha portato Inzaghi a puntare sul classe 2005 dal primo minuto e, al momento, il giovane attaccante sta rispondendo nel migliore dei modi. Strefezza dovrebbe tornare a novembre, ma con un Vavassori così, per l'ex Lecce sarà realmente complicato ritagliarsi uno spazio da titolare. Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta...