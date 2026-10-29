Iltorna dalla trasferta contro il Pisa con un pareggio per 3-3 che lascia sensazioni positive, nonostante il rammarico per una vittoria sfumata dopo la rimonta della ripresa. La squadra di, sotto di due reti all'intervallo, è riuscita a ribaltare il risultato prima di essere raggiunta da Marras. Il tecnico rosanero ha sottolineato soprattutto la reazione dei suoi, arrivata su un campo difficile contro una delle avversarie più attrezzate del campionato. «È stata una grande partita tra due grandi squadre che lotteranno fino alla fine per un grande traguardo», ha commentato Inzaghi, come riporta il Giornale di Sicilia.

L'allenatore ha riconosciuto che il risultato avrebbe potuto essere diverso, soprattutto dopo il vantaggio firmato da Vavassori. «A fine primo tempo avremmo firmato per il pareggio, sul 3-2 c'è stata la palla di Pohjanpalo del 4-2 per chiuderla… Forse lascia un po' di rammarico, però mi tengo la grande reazione: non era facile, su un campo così complicato, contro una squadra così forte, reagire in quel modo». Da qui la soddisfazione per la prestazione complessiva: «Sono molto contento, soddisfatto. Adesso pensiamo a domenica, a recuperare energie».

La nota più preoccupante della serata riguarda però gli infortuni di Bani e Pierozzi, entrambi costretti a lasciare il campo. Due problemi che hanno complicato anche la gestione dei cambi, come spiegato dallo stesso Inzaghi: «L'unica pecca della serata gli infortuni di Bani e Pierozzi, perché perdiamo giocatori importanti e perché purtroppo non avevo più cambi e ho dovuto ritardare l'ultimo slot. Quando perdi dei giocatori per infortunio, diventa più complicato poi gestire la partita». Le condizioni dei due difensori dovranno essere approfondite. «Bani ha un problema muscolare, purtroppo. Forse probabilmente quella mano, giocare così… Non correva bene», ha aggiunto il tecnico. Più chiaro il quadro relativo a Pierozzi: «Gli è uscita la spalla, auguriamoci che non sia nulla di grave».

Inzaghi ha poi promosso le prestazioni di alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio nelle ultime settimane. Tra i nomi sottolineati dal tecnico c'è Peda, autore del gol del momentaneo 2-2 e protagonista di una prova convincente, insieme a Magnani e Ceccaroni. «Mi tengo la prestazione di Magnani, di Ceccaroni, di Peda che è stato straordinario. Sono molto contento: è un ragazzo giovane e ha dimostrato grandi doti», ha dichiarato. Parole di apprezzamento anche per Estevez e Mazzitelli, rimasti in campo per tutta la partita nonostante la fatica: Inzaghi li ha ringraziati per la disponibilità e per l'impegno mostrato.

Il tecnico ha inoltre chiarito le ragioni delle scelte iniziali, escludendo che la squadra abbia cambiato sistema di gioco durante la partita. «Abbiamo giocato come sempre», ha precisato. Quanto a Hernani, rientrato dopo circa un mese e mezzo, la decisione di non schierarlo dal primo minuto è stata legata alle sue condizioni fisiche: il centrocampista aveva già disputato novanta minuti e aveva manifestato stanchezza. Anche Vavassori è stato inizialmente risparmiato dopo aver saltato l'allenamento di martedì per un problema al polpaccio. Inzaghi ha preferito non rischiarlo, considerando anche l'importanza della successiva partita di domenica.

Il pareggio di Pisa lascia dunque al Palermo la consapevolezza di poter competere ad alto livello anche contro le rivali più forti, ma impone di recuperare rapidamente le energie e verificare le condizioni degli infortunati. Inzaghi, intanto, ha espresso un giudizio netto sul valore delle due squadre affrontatesi alla Cetilar Arena, indicando Pisa e Palermo tra le principali protagoniste della stagione.