Ilpareggia 3-3 contro ilal termine di una partita dalle mille emozioni, capace di lasciare qualche rimpianto ma anche importanti certezze. Sotto di due reti all’intervallo, la squadra diha reagito con carattere, ribaltando il risultato nella ripresa e sfiorando il colpo esterno prima del definitivo pareggio di Marras. La striscia di vittorie consecutive si interrompe, ma i rosanero mantengono otto punti di vantaggio sui toscani e confermano di avere le qualità per competere fino in fondo per la promozione. Il Modena, secondo, si porta a -4, mentre l’Ascoli è a -5. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la rimonta dimostra la forza di una squadra capace di rialzarsi anche nei momenti più difficili.

La partita, però, era cominciata nel peggiore dei modi. Inzaghi ha rispettato le indicazioni della vigilia, cambiando sei uomini rispetto alla sfida con la Carrarese e schierando una formazione con caratteristiche ibride tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Mazzitelli, trequartista in fase di possesso e mezzala quando il pallone era degli avversari, non è riuscito a dare alla squadra l’equilibrio sperato. Per lui, Estevez e Peda era la prima presenza da titolari in campionato, mentre Gyasi tornava dal primo minuto dopo diverse partite trascorse in panchina. La contemporanea presenza di giocatori con poco minutaggio ha finito per penalizzare il Palermo, incapace di trovare ritmo e fluidità contro un Pisa organizzato e concreto.

I nerazzurri hanno sfruttato le difficoltà rosanero e al 26’ sono passati in vantaggio con Pittarello, bravo a finalizzare un’azione nata da una seconda palla recuperata dai padroni di casa. Correia ha trovato il corridoio per Zanon, che ha servito l’attaccante per il gol dell’1-0. Il Palermo non è riuscito a reagire: il centrocampo ha faticato a costruire gioco, Johnsen si è perso in qualche giocata individuale e Gyasi è apparso in difficoltà. Al 40’ è arrivato anche il raddoppio, ancora con Pittarello, che ha sfruttato una sponda di Bozhinov sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Marras. All’intervallo il 2-0 sembrava mettere in salita la serata rosanero.

La svolta è arrivata negli spogliatoi. Inzaghi ha inserito Hernani e Vavassori al posto di Ranocchia e Gyasi, restituendo maggiore qualità e incisività alla manovra. Il Palermo ha cambiato volto e in appena quattro minuti ha rimesso in equilibrio la partita. All’8’ Johnsen ha accorciato le distanze su assist di Augello, mentre al 12’ è stato Peda a trovare il gol del 2-2, con una girata in area dopo un pallone lavorato da Hernani. La squadra di casa è apparsa improvvisamente in difficoltà e i circa mille tifosi rosanero presenti sugli spalti hanno ripreso a sostenere con forza la squadra.

La rimonta si è completata al 24’, quando Vavassori ha firmato il 3-2, facendo esplodere il settore ospiti e portando il Palermo a un passo da una vittoria straordinaria. Il Pisa ha reagito affidandosi ai cambi e aumentando la pressione offensiva. Inzaghi, anche condizionato dagli infortuni di Bani e Pierozzi, aveva già dovuto spendere due sostituzioni forzate. I padroni di casa hanno così trovato nuove energie dalla panchina, soprattutto con l’ingresso di Rao, Petagna e Vural.

Il Palermo ha avuto anche l’occasione per allungare ulteriormente: su una conclusione di Pohjanpalo, Angori ha rischiato l’autogol con una deviazione all’indietro, ma il pallone è terminato di pochissimo fuori. Al 35’ della ripresa è arrivata la beffa: Marras ha firmato il definitivo 3-3, finalizzando un’azione sviluppata sulla sinistra e riaprendo una partita che sembrava ormai nelle mani dei rosanero. Nel finale Inzaghi ha inserito Ceccaroni al posto di Pohjanpalo, passando alla difesa a tre per contenere gli ultimi assalti del Pisa. Il risultato non è più cambiato.

Il pareggio lascia inevitabilmente qualche rimpianto per come si era messa la gara dopo l’intervallo, ma rappresenta anche un segnale importante. Il Palermo ha dimostrato di saper reagire a una situazione complicata, ritrovando gioco e personalità grazie alle mosse del proprio allenatore. La serie di vittorie consecutive si ferma, ma la squadra resta imbattuta e conserva un margine significativo sulle dirette concorrenti. Da Pisa i rosanero tornano con un punto prezioso e una consapevolezza in più: anche quando tutto sembra compromesso, hanno le risorse per rimettere in piedi la partita.