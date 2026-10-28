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DIFESA

Di Nicholas Barone

Un pirotecnico 3-3 è il risultato tra Pisa e Palermo dopo una gara roboante. I rosanero, sotto 2-0 al termine del primo tempo, riprendono i toscani con le reti di Johnsen, Peda e Vavassori. A dieci minuti dal termine il definitivo 3-3 della squadra di Bianco, firmato da Marras, chiude la gara. Un pari che lascia un po' tutti contenti a metà, tra la squadra di casa che ha sciupato il vantaggio di due reti e il Palermo che aveva odorato la vittoria dopo il primo tempo da incubo.

PERIN 6

Non può nulla sulle tre reti incassate, ha poche altre occasioni per mettersi in mostra. A volte un po' impreciso con i piedi, ma anche in costruzione aiuta la squadra.

PIEROZZI 5.5

Poco in partita per tutti i minuti giocati, non incide molto in fase offensiva e non è irresistibile contro gli avversi - seppur scomodi. CASSANDRO (dal 64') 5.5 Soffre gli avversari, non riesce praticamente mai a fermare Rao.

BANI 6

Poche sbavature per il capitano, che deve lasciare la gara per un problema fisico dopo circa mezzora di gara. MAGNANI (dal 33') 6 Non compie sbavature di grosso conto.

PEDA 6.5

Copre bene dietro anche nella tempesta pisana del primo tempo, anticipando più volte Pittarello. Segna il 2-2 e in generale dà l'impressione di poter aiutare in maniera proficua la manovra.

AUGELLO 6

Instancabile sulla fascia sinistra, non costruisce nel migliore dei modi con Johnsen - o almeno, rispetto al solito - ma crea qualche pericolo con il suo atletismo. Non sempre perfetto in fase difensiva.

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