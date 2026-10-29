La prima presenza da titolare in campionato si è trasformata in una serata da ricordare per, protagonista del pareggio del Palermo contro il Pisa con una prestazione convincente e il gol del momentaneo 2-2. Il difensore polacco ha confermato di poter rappresentare una risorsa importante per, che può contare su di lui nelle rotazioni del reparto arretrato. Conalle prese con problemi fisici e le condizioni diancora da valutare, il classe 2002 potrebbe trovare ulteriore spazio nelle prossime partite. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrale rosanero non è più una sorpresa, ma una certezza su cui la squadra può fare affidamento.

Nel post partita della Cetilar Arena, Peda ha sottolineato la capacità del Palermo di reagire dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto di due reti. «Sapevamo che la partita non era facile. Nel primo tempo abbiamo iniziato male, però poi siamo usciti nei primi 15 minuti del secondo tempo e veramente abbiamo fatto vedere che siamo una grande squadra. Poi è finita in parità, ma va bene così», ha dichiarato il difensore.

Il polacco ha evidenziato anche il livello raggiunto dalla squadra in questo avvio di stagione, sottolineando la continuità delle prestazioni rosanero. «Lo facciamo vedere da inizio stagione che possiamo fare un grande campionato e stiamo continuando a fare questo», ha spiegato, riconoscendo anche i meriti degli avversari: «È stata una bella partita, penso che tutte e due le squadre sono grandi squadre, con tanti giocatori fortissimi».

La rimonta è arrivata dopo un primo tempo nel quale il Palermo aveva sofferto la pressione del Pisa, capace di portarsi sul 2-0 grazie alla doppietta di Pittarello. Peda ha raccontato anche la reazione di Inzaghi negli spogliatoi, dopo una prima frazione che aveva lasciato insoddisfatto l'allenatore. «A fine primo tempo sicuramente non era felice perché abbiamo preso due gol che ancora devo rivedere. Penso che sicuramente potevamo fare meglio», ha ammesso il difensore.

La risposta della squadra, però, è stata quella di un gruppo consapevole dei propri mezzi. «Non era facile finire il primo tempo 2-0 fuori casa e recuperare. Ma siamo una grande squadra e siamo riusciti a ribaltarla fino al 3-2, peccato per il gol finale», ha aggiunto Peda, riferendosi alla rete di Marras che ha fissato il risultato sul 3-3.

Per il centrale rosanero, la serata ha avuto anche un significato personale: il gol segnato al Pisa è stato il primo della stagione e ha reso ancora più speciale la sua prima partita da titolare. «Fare gol è una cosa spettacolare. Da campionato non ho trovato tanto spazio, questa era la mia prima partita da titolare e con il gol è ancora più bello e sono felice», ha raccontato.

Peda ha infine sottolineato la capacità offensiva collettiva del Palermo, che continua a trovare reti da diversi interpreti. «Basta vedere i giocatori che abbiamo, segnano tutti», ha commentato, riferendosi alla varietà dei marcatori rosanero. Ora, però, c'è poco tempo per festeggiare: la squadra deve recuperare le energie in vista del prossimo impegno contro il Vicenza. «Manca poco tempo, bisogna recuperare e pensare solo alla partita», ha concluso il difensore.