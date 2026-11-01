Dopo il solito spettacolo pre-partita, il Palermo rimane con la testa sugli spalti e va subito sotto alla prima azione del Vicenza. Dopo un calcio d'angolo conquistato al secondo minuto dagli ospiti su un contropiede fulmineo, Peda e Ceccaroni bucano la traiettoria del pallone calciato da Costa che arriva sui piedi di Brighenti. Il difensore dei biancorossi deve solo colpire la palla da mezzo metro senza bisogno nemmeno di prendere la mira per insaccare il pallone e portare in vantaggio la propria squadra.

Dopo lo shock iniziale, i rosa iniziano ad attaccare a testa bassa affidandosi soprattutto a Johnsen sulla corsia di sinistra, ma i suoi cross non riescono mai ad arrivare a destinazione. Al 34' il Vicenza arriva a un passo dal raddoppio quando Pietrelli vince tutti i rimpalli e si presenta a tu per tu con Perin che respinge di ginocchio in tuffo la conclusione ravvicinata dell'attaccante vicentino. Dopo due minuti il Barbera esulta per un gol di Johnsen con un tiro al volo su un bel lancio di Ranocchia, ma il norvegese calcia in posizione di fuorigioco e il gol viene annullato dal VAR strozzando l'urlo del Barbera. Al 41' Ranocchia tenta la bomba da fuori area, ma il suo tiro a giro potente si spegne a due metri dal palo.

Al 45' arriva il tanto atteso gol del pareggio del Palermo: dopo una grande azione di Vavassori su una sponda millimetrica di Pohjanpalo, la palla arriva sui piedi di Johnsen che da mezzo metro segna l'1-1

La prima frazione di gioco si chiude sull'1-1 col Vicenza chiuso in difesa per colpire in contropiede, e col Palermo che fatica a entrare a regime e a giocare il suo solito calcio.

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Le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 24 Estevez, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni

LR VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 66 Papetti, 23 Brighenti, 5 Marchizza; 99 Pietrelli, 8 Bellemo, 4 Carraro, 10 Valoti, 32 Costa (C); 9 Morra, 33 Merkaj.A disposizione: 68 Tantlocchi, 6 Leverbe, 7 Rauti, 11 Moncini, 21 Corazza, 24 Alessio, 27 Sandon, 28 Caferri, 29 Zonta, 30 Vescovi, 44 Talarico, 77 Rada.