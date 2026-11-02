Il Palermo continua a vincere al Barbera e lo fa ancora una volta grazie alla spinta dei suoi esterni. La doppietta di Vavassori e il gol di Johnsen regalano ai rosanero il successo per 3-1 contro il Vicenza, nel giorno del 126° anniversario del club. Si tratta della quinta vittoria casalinga su cinque in campionato, la settima considerando anche la Coppa Italia. Un risultato che permette alla squadra di Inzaghi, ancora imbattuta, di portarsi a sette punti di vantaggio sul terzo posto.

Come analizza il Corriere dello Sport, la formazione rosanero ha mostrato ancora una volta la capacità di alzare il proprio livello nei momenti di difficoltà. Dopo un primo tempo poco brillante, condizionato anche dalle tre partite disputate nell'arco di una settimana, il Palermo ha cambiato passo nella ripresa, trascinato soprattutto da Vavassori e Johnsen. I due esterni sono andati a segno insieme per la terza partita consecutiva, confermandosi un problema costante per le difese avversarie. Prosegue invece il digiuno realizzativo di Pohjanpalo, comunque applaudito dal pubblico al momento della sostituzione per il contributo offerto alla squadra.

La prima mezz'ora aveva evidenziato qualche difficoltà di troppo. Il Palermo è stato costretto a inseguire dopo il vantaggio del Vicenza, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo: alla battuta di Costa è seguito l'intervento ravvicinato di Brighenti, bravo ad approfittare di alcune distrazioni difensive. Le consuete combinazioni sulle fasce non funzionavano e Pietrelli riusciva a mettere in difficoltà Augello, mentre gli ospiti cercavano di sfruttare i lanci verso Morra e Merkaj. La squadra di Inzaghi ha però trovato il pareggio prima dell'intervallo: l'azione è nata da un assist di Pohjanpalo per Vavassori, con Johnsen pronto a ribadire in rete dopo una serie di rimpalli.

Nella ripresa il ritmo è cambiato completamente. Il Vicenza ha iniziato a concedere più spazi e il Palermo ne ha approfittato, trovando il gol del sorpasso grazie a una ripartenza velocissima avviata ancora da Pohjanpalo. Segre ha servito Vavassori, che ha completato l'azione portando avanti i rosanero. Da quel momento la squadra è rimasta padrona del campo, mentre la reazione degli ospiti è stata poco incisiva: Perin ha comunque dovuto intervenire su Caferri. Dopo altre occasioni sfumate di poco, Vavassori ha trovato anche la seconda rete personale, sfruttando una palla vagante in area e firmando una splendida doppietta.

Per l'esterno rosanero si tratta del sesto gol nelle ultime sei giornate. Una prestazione di grande livello, impreziosita anche dalla partecipazione all'azione del pareggio e da altre occasioni create. La sua velocità e la qualità nel primo controllo, soprattutto negli ultimi quaranta metri, continuano a fare la differenza. Un rendimento che potrebbe attirare anche l'attenzione del commissario tecnico dell'Under 21, Baldini.