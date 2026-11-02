Non ha trovato la via del gol, ma la sua serata è stata comunque da incorniciare. Filippo Ranocchia ha festeggiato la centesima presenza con la maglia rosanero nel migliore dei modi, conquistando una vittoria fondamentale per il percorso del Palermo e per provare a dare una prima spallata al campionato. Un traguardo speciale, celebrato davanti al pubblico del Barbera: «Sono molto felice da un punto di vista personale. Questo traguardo raggiunto con il Palermo tenevo a coronarlo davanti al nostro pubblico con una vittoria. Sono felice per com'è andata: è stata una serata speciale sotto tutti i punti di vista e raggiungere le 100 presenze in questo modo è stato bellissimo».

Il centrocampista ha sottolineato anche il peso dei tre punti conquistati contro il Vicenza, che hanno permesso ai rosanero di consolidare il primo posto in classifica, portandosi a sei lunghezze dal Modena, secondo, e a sette dall'Ascoli, prossimo avversario proprio del Palermo nella trasferta di venerdì. «Questa vittoria ha un peso incredibile per noi. Volevamo vincere per dare un peso ulteriore al pareggio di Pisa. Ci tenevamo molto a raccogliere i tre punti», ha dichiarato il numero 10.

Ranocchia ha poi evidenziato l'importanza di proseguire il percorso senza perdere l'imbattibilità, mantenendo lo stesso atteggiamento mostrato nelle prime dieci giornate: «Fino a questo momento il nostro cammino è quasi perfetto e vogliamo continuare su questa strada. Siamo contenti».

Eppure, la partita contro il Vicenza non era iniziata nel migliore dei modi. Il vantaggio firmato da Brighenti dopo appena tre minuti avrebbe potuto mettere in difficoltà i rosanero, che invece hanno trovato la forza di reagire e raggiungere il pareggio allo scadere del primo tempo. Una rete fondamentale anche per affrontare la ripresa con maggiore convinzione. «Il gol a freddo ha spostato gli equilibri, ma penso che anche nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara. Probabilmente dovevamo essere più precisi negli ultimi 20-30 metri, ma la squadra ha fatto una buona partita anche nella prima frazione. È chiaro che il gol del pari arrivato prima della fine del tempo sia stato importante».

Nella ripresa il Palermo ha cambiato marcia, completando la rimonta e conquistando una vittoria pesante. Ranocchia ha raccontato anche il messaggio condiviso con i compagni negli spogliatoi: «Ci siamo guardati e detti che dovevamo entrare assatanati e sfruttare le nostre qualità. Per fortuna ci siamo riusciti».

Fonte: Giornale di Sicilia