Il Palermo accelera e prova a scappare via in campionato. Il successo contro il Vicenza permette ai rosanero di allungare a sei punti sulla seconda e a sette sulla terza, lanciando un messaggio chiaro alle inseguitrici: provate a prenderci. La squadra di Inzaghi continua a imporre il proprio ritmo grazie a un mix di qualità, carattere e concretezza, trascinata ancora una volta dai suoi uomini più decisivi: Johnsen e Vavassori, a segno insieme per la terza partita consecutiva. Nel giorno del 126° anniversario del club, non poteva esserci regalo migliore.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Vicenza, reduce dal secondo ko consecutivo, ha provato a mettere in difficoltà la capolista soprattutto nel primo tempo, trovando il vantaggio dopo appena due minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Costa, Brighenti è riuscito a svettare e a portare avanti gli ospiti, sorprendendo la difesa rosanero. La squadra di Gallo ha continuato a spingere, cercando di limitare le fonti di gioco del Palermo attraverso la pressione di Valoti e Bellemo su Ranocchia e Hernani. Al 10' è stato ancora un corner a creare pericoli, con Augello costretto a salvare sulla linea la girata di testa di Morra.

Con i giocatori più creativi ingabbiati, il Palermo ha faticato a costruire le proprie manovre. Johnsen ha provato a prendere in mano l'iniziativa, ma in più occasioni è mancata la precisione nell'ultimo passaggio. Dall'altra parte, le accelerazioni di Pietrelli hanno rappresentato una costante minaccia per Augello e Ceccaroni. Al 35' l'esterno del Vicenza è riuscito a presentarsi a tu per tu con Perin, che ha respinto il suo insidioso tiro di sinistro.

Inzaghi ha quindi cercato di modificare gli equilibri offensivi, spostando Vavassori sulla trequarti e lasciando a Johnsen maggiore libertà di movimento su tutto il fronte d'attacco. Una soluzione che ha prodotto effetti proprio allo scadere della prima frazione, quando il norvegese è stato il più rapido a ribadire in rete dopo una serie di rimpalli, riportando il risultato in parità. Per il Palermo è arrivata così l'ennesima rimonta stagionale, la quinta in campionato, prima di completare il sorpasso nella ripresa e conquistare altri tre punti pesantissimi.