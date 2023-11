Palermo, verso Terni: in gruppo Mateju e Graves, ancora assente Stulac. Il report

Continua la preparazione del Palermo in vista della sfida contro la Ternana di Breda. Dopo aver svolto lavoro differenziato nella seduta dello scorso giovedì, Simon Graves ed Ales Mateju sono tornati a lavorare in gruppo e sono dunque a piena disposizione del tecnico Eugenio Corini. Leo Stulac, invece, non ha partecipato per una sindrome influenzale che lo ha costretto ad assentarsi anche alla scorsa seduta. Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito rosanero: