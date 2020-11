Palermo, verso la Juve Stabia: nuovo giro di tamponi a 48 ore dal match contro i campani

Il Palermo pareggia 1-1 il derby contro il Catania nonostante le numerose assenze.

Palermo-Catania, Boscaglia: “Gol Pecorino? Col Var sarebbe stato annullato. La squadra ha onorato la maglia”

I rosanero non possono comunque fermarsi perché già giovedì pomeriggio a partire dalle ore 15,00, affronterà l’ostica trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia. Il club di Viale del Fante dovrà sottoporsi a 48 ore dalla gara contro i campani, quindi nella giornata di martedì 10 novembre, un altro giro di tamponi come chiede la prassi sanitaria. Mister Roberto Boscaglia spera che tra i 12 positivi (7 sono di oggi) ci possano essere elementi negativizzzati in vista della sfida contro le Vespe.

Palermo-Catania, Martin: “Ringrazio i tifosi, non eravamo da soli. Dato tutto, quel tampone dubbio…”