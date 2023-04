Palermo, verso il Cosenza: Bettella ancora a rischio, scalda i motori Graves

Il Palermo contro il Cosenza dovrà fare ancora a meno di Davide Bettella

"Palermo verso Cosenza: ancora problemi per Bettella". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cosenza in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" ed in particolare su uno dei possibili assenti della formazione siciliana.

Palermo, verso Cosenza: Aurelio avanti nel ballottaggio con Sala sulla sinistra — Davide Bettella rischia di non esserci neanche contro il Cosenza. Piede educato, senso della posizione, esplosività, propensione all'anticipo sul diretto avversario, abilità nel gioco aereo e discreto tempismo, l'ex Monza spicca per sagacia tattica, prestanza atletica e vigoria in marcatura. Tutte caratteristiche e qualità intraviste solo a singhiozzo durante la stagione, al netto di una serie di infortuni che hanno tormentato l'annata agonistica del calciatore prelevato dalla società rosanero in estate.

Il talentuoso centrale classe 2000, doveva essere tra i baluardi del comparto arretrato, ma il troppo tempo bassato ai box non gliel'ha permesso. Per Bettella sole 16 presenze stagionali, caratterizzate dal misero 27% di minuti da titolari al cospetto del 34% passato in campo. Numeri che indentificano chiaramente uno scarso impiego per un giocatore ritenuto tra i prospetti più performanti e di qualità del panorama nazionale nel suo ruolo.

Per quanto concerne il match tra la banda di Eugenio Corini ed il Cosenza guidato da William Viali: "Chi invece rischia di non esserci contro il Cosenza è Bettella, che ha lasciato in anticipo l’allenamento di ieri in via precauzionale: se non dovesse farcela il primo cambio eventuale del rientrante Marconi sarebbe Graves, che ha smaltito il problema all’adduttore a causa del quale era uscito a Parma ed è tornato a lavorare con il gruppo squadra. In dubbio anche la convocazione di Buttaro, che pur essendo guarito dalla febbre che lo ha tenuto fermo tre giorni si è allenato a parte." Sottolinea e chiosa il quotidiano siciliano.