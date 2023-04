Palermo, verso Cosenza: Aurelio avanti nel ballottaggio con Sala sulla sinistra

In vista del match tra Palermo e Cosenza, Aurelio è in vantaggio su Sala

“Palermo verso il Cosenza: Aurelio in vantaggio su Sala”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cosenza in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" ed in particolare su uno dei principali ballottaggi all'interno della formazione siciliana.

Cosenza, Viali: “Corini? Lavoro enorme, rosa con identità precisa. Io al Palermo…” — Il tecnico Eugenio Corini, visto l'infortunio di Marco Sala risalente alla trasferta del "Druso" contro il SudTirol aveva deciso di affidare il posto sulla corsia di sinistra a Giuseppe Aurelio nel turno successivo di Serie B a partire dal secondo tempo contro la Ternana, viste anche le condizioni non ottimali di Edoardo Masciangelo, con questi ultimi arrivati ad aggregarsi al gruppo rosanero tramite la scorsa finestra di calciomercato. E' bastato dunque davvero poco per scalare le gerarchie all'ex Pontedera, che nella prima parte di stagione in Serie C aveva messo a segno quattro reti e collezionato sette assist, numeri non di poco conto