Palermo, verso Cagliari: difesa, occhio a Lapadula! Corini ritrova nuove energie

Il Palermo di Eugenio Corini sabato prossimo sfiderà il Cagliari guidato da Claudio Ranieri. Un grande match che vedrà confrontarsi anche due grandi bomber della categoria come Gennaro Tutino e Gianluca Lapadula

"Test fisici positivi. Palermo, check up playoff. Corini trova nuove energie". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cagliari in programma sabato 13 maggio alle 14.00 all' Unipol Domus'.

Palermo, Gomes rischia il Cagliari: c’è Damiani in regia, occhio al rientro di Stulac — Il tecnico rosanero in vista degli ultimi due turni del corrente campionato di Serie B punta al controllo dello stato di forma del suo gruppo. "Condizioni del Palermo in vista di Cagliari? Corini ha in mano l’esito dei “controlli” a cui è stata sottoposta la rosa dopo la gara interna con la Spal. Ecco il responso: la squadra, affascinata dalla prospettiva playoff, sta bene ed è carica", si legge.

Dopo settimane difficili per il pacchetto arretrare del club targato City Football Group, il match al cospetto della formazione guidata da Claudio Ranieri concede a Marconi e compagni la prova del nove, per dimostrarsi reparto affidabile e preparato ad un certo tipo di sfide, che possono aprire grandi spiragli in ottica playoff. "Sarà stimolante il confronto con l’attuale capocannoniere Lapadula e, a proposito di bagaglio motivazionale, i difensori rosa sanno che non subire gol sarebbe un’ottima base sulla quale costruire qualcosa di solido. Un importante punto di partenza per una squadra rimasta “a porta aperta” nelle ultime 4 partite", conclude così il noto quotidiano sui difensori.

Palermo, verso Cagliari: differenziato per Gomes. Affaticamento Nedelcearu. Il report — Si respira aria positiva a centrocampo, dove Jacopo Segre sembra essersi ritrovato dopo mesi di appannamento. Valerio Verre ricomincia a dare sprazzi della sua grande qualità, che svaria dalla posizione di interno a quella di trequartista. Occhio ovviamente al rientro di Leo Stulac in questo finale di regular season. Punto di forza assoluto del Palermo quello della catena di sinistra: Sala, Masciangelo e la rivelazione Aurelio si sono alternati, con meno minutaggio per l'ex Benevento, ma hanno comunque dato tanto, tutti in termini di corsa, gol e assist per i compagni.

Per quanto concerne la corsia di destra: "Elia e Di Mariano a un certo punto hanno dovuto alzare bandiera bianca per infortunio e, di recente, la candidatura di Valente è stata messa in discussione da Buttaro, titolare nel 3-5-2 nelle ultime due partite. Il numero 25 ha valorizzato con i suoi inserimenti (e i cross di Sala) la formula “quinto-quinto” stile Atalanta di Gasperini e, dato che Corini tende di solito a confermare ciò che funziona, potrebbe essere riproposto anche all’Unipol Domus" , chiosa il Corriere dello Sport.