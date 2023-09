Palermo, verso Ascoli: Insigne e Buttaro ai box, Valente verso il recupero. Corini…

Un solo giorno di riposo. Ieri pomeriggio, il Palermo di Corini è tornato in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro l'Ascoli. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul lavoro di preparazione della compagine rosanero verso il match che si disputerà sabato 16 settembre, con inizio alle ore 14, allo stadio "Del Duca". Concentrazione ed entusiasmo in seno al gruppo dopo le due vittorie consecutive contro Reggiana e Feralpisalò e tanta voglia di calare il tris al cospetto dell'insidiosa formazione di Viali. Ben quattro gli ex di turno tra i bianconeri: il portiere Viviano, il centrale difensivo Bellusci, il centrocampista Gnahoré ed il bomber Nestorovski. Palermo che ha lavorato nel centro sportivo di Torretta, svolgendo attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, un lavoro intermittente ed una partita a tema. Ovviamente ai box Roberto Insigne che prosegue gradualmente il lavoro di riatletizzazione dopo la lesione di primo grado all'adduttore lungo della coscia destra rimediata nel finale della prima frazione contro la Feralpisalò. Idem Buttaro, alle prese con un infortunio alla caviglia figlio di uno scontro di gioco nell'allenamento che ha preceduto il match esterno del Mapei Stadium contro la Reggiana di Nesta. Valente sorride e va verso il completo recupero, l'ex Carrarese ha progressivamente smaltito durante la sosta il sovraccarico muscolare all'adduttore rimediato il 6 agosto. Con ogni probabilità, il numero trenta farà parte della lista dei convocati per la trasferta in terra marchigiana. Qualche assenza di rilievo ma una rosa talmente ampia ed attrezzata da poter tranquillamente metabolizzarla senza particolari patemi. Il Palermo vuole allungare la scia di successi e prestazioni convincenti per corroborare ulteriormente le sue ambizioni di vertice nel campionato di Serie B 2023-2024.