Palermo, Gds: “Nuovi gol per Corini: Brunori ancora al palo, Soleri e Mancuso…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un approfondimento sul roster offensivo del Palermo di Corini. Non più una squadra Brunoricentrica in avanti, ma tante frecce dardeggianti all'arco del tecnico di Bagnolo Mella. Rosa di grande qualità e giustamente profonda, per una squadra che vuole competere a pieno titolo per la promozione in Serie A. Dopo tre gare disputate dai siciliani in campionato, Brunori, bomber principe e capitano della formazione rosanero, è ancora all'asciutto sul piano realizzativo. Circostanza anomala per un bomber prolifico e famelico come l'italobrasiliano, che ha comunque fornito il suo ottimo contributo in sede di sponda e tessitura delle trame offensive. Un gol pesante, ad onor del vero, Brunori lo aveva anche realizzato nell'esordio del Palermo a Bari, ma il check al Var ha certificato un millimetrico offside, vanificando quella che, con ogni probabilità, sarebbe stata la rete del successo. Come attaccanti centrali, schierabili in alternativa ma anche al fianco dell'ex Virtus Entella, Corini ha in organico due profili di grande livello come Soleri e Mancuso. La boa scuola Roma ha ormai ribadito a suon di gol e prestazioni importanti il suo peso specifico in seno a questa squadra. Tatticamente prezioso, mentalmente impattante, fisicamente dirimente, Soleri abbina a muscoli ed abnegazione uno straordinario senso del gol da classico predatore dell'area di rigore.