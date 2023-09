Palermo, Gazzetta dello Sport: “Risplende Soleri. Il jolly entra e fa subito gol”

"Risplende Soleri". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sul numero 27 rosanero. "Il jolly del Palermo si scalda in fretta, entra e fa subito gol". Se il Palermo in questo avvio di stagione ha mandato in gol sei giocatori diversi, l'unico a segnare due volte è stato proprio Edoardo Soleri: il primo in Coppa Italia, in quel di Cagliari, nonostante la sconfitta e l'eliminazione; l'altro in occasione della sfida contro la Reggiana, fissando il risultato suò 3-1. Altri due gol da subentrato (di testa), "la specialità della casa". Oltre ad aver regalato a Di Francesco il pallone del 3-0 e la prima gioia personale in maglia rosanero.