L'attaccante rosanero è attualmente indisponibile a causa dell’influenza, ma resta nella lista dei convocati del ct Baldini.
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Vavassori è attualmente indisponibile a causa dell’influenza, ma resta nell’elenco dei convocati dell’Italia Under 21. Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’attaccante del Palermo figura ancora nella lista del ct Silvio Baldini, che nei prossimi giorni valuterà le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della selezione azzurra.
Nel frattempo, il commissario tecnico ha deciso di integrare il gruppo con una nuova convocazione: si tratta di D’Uffizi, attaccante classe 2004 dell’Ascoli, alla sua prima chiamata con la maglia dell’Italia. Il giocatore ha raggiunto i compagni a Tirrenia nella serata di ieri.
Restano dunque da monitorare le condizioni di Vavassori, in vista delle due amichevoli che attendono l’Under 21 contro Francia e Belgio.
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