Il bilancio delle prime 11 giornate delnon può che essere positivo. I rosanero sono primi in solitaria con 27 punti, ancora imbattuti e con quattro lunghezze di vantaggio sul Modena e sette sull'Ascoli. Nonostante questi numeri, come sottolineasul Giornale di Sicilia, non sono mancate le critiche dopo i pareggi contro Pisa e Ascoli, quasi che la squadra fosse chiamata a vincere ogni partita.

Il calcio, però, non funziona così. Le avversarie hanno i propri valori, le proprie idee e le proprie qualità, mentre anche le squadre più attrezzate possono incontrare difficoltà. Il Palermo ha conquistato otto vittorie e tre pareggi, arrivati contro formazioni competitive e su campi complicati. Risultati che, secondo Butera, vanno considerati con equilibrio, senza lasciarsi condizionare da giudizi dettati soltanto dalla delusione del momento.

Anche i pareggi possono contribuire alla conquista di un campionato. Lo scorso anno, infatti, i rosanero avevano spesso pagato l'incapacità di reagire dopo aver subito gol e avevano accumulato rimpianti per punti lasciati per strada. In questa stagione, invece, la squadra di Inzaghi ha mostrato una maggiore capacità di risposta alle difficoltà.

La sosta, tuttavia, dovrà servire per sistemare alcuni aspetti. In particolare, bisognerà lavorare sugli approcci alle partite: il Palermo è andato in svantaggio già sei volte nelle prime 11 giornate e sarà importante trovare soluzioni per evitare di dover rincorrere troppo spesso gli avversari.

Un'altra priorità riguarda il recupero degli infortunati e delle energie. Nelle ultime settimane i rosanero hanno perso pedine importanti e la speranza è di ritrovare presto Strefezza, Palumbo e Barba, così da permettere a Inzaghi di avere nuovamente più alternative a disposizione.

L'obiettivo, dunque, è sfruttare la pausa per ripartire con maggiore brillantezza. Il percorso compiuto finora autorizza a guardare con ottimismo alla classifica, ma alla ripresa servirà confermare quanto di buono costruito nelle prime giornate.

Fonte: Giornale di Sicilia – Luigi Butera.