Ildiha dimostrato di avere una qualità che, almeno nelle prime 11 giornate di campionato, nessun'altra squadra di Serie B è riuscita a mantenere: l'imbattibilità dopo essere andato in svantaggio. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero sono finiti sotto nel punteggio in sei occasioni, riuscendo sempre a reagire e a evitare la sconfitta.

Il bilancio parla di tre vittorie e tre pareggi, per un totale di 12 punti conquistati nonostante un risultato inizialmente negativo. Le rimonte sono arrivate contro Padova, Empoli e Vicenza, con tre punti conquistati in ciascuna occasione, mentre contro Avellino, Pisa e Ascoli è arrivato un pareggio. Un bottino importante, considerando che il Palermo ha attualmente 27 punti in classifica.

Soltanto il Modena ha fatto meglio in termini di punti recuperati da situazioni di svantaggio, con 13 punti conquistati in sette partite. Gli emiliani, tuttavia, hanno perso due di queste gare, a differenza dei rosanero che non hanno ancora conosciuto la sconfitta dopo essere andati sotto.

Un aspetto che evidenzia soprattutto il cambiamento rispetto alla passata stagione. Nell'ultimo campionato, infatti, il Palermo era andato in svantaggio in 15 occasioni, riuscendo a ribaltare il risultato soltanto due volte e conquistando complessivamente 13 punti da situazioni negative. Quest'anno, invece, la squadra ha già raggiunto quota 12 dopo appena 11 giornate, mostrando una maggiore capacità di reagire alle difficoltà.

Anche la prestazione di Ascoli, contro una formazione che vanta la migliore difesa del campionato, rappresenta un'ulteriore conferma della mentalità acquisita. Il lavoro di Inzaghi sembra aver restituito ai rosanero maggiore consapevolezza e capacità di affrontare gli ostacoli, trasformando gli svantaggi in occasioni per dimostrare il proprio carattere.