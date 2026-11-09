Ilcontinua a viaggiare a ritmi elevati e, dopo le prime 11 giornate, il distacco dalle inseguitrici testimonia l'ottimo lavoro svolto finora dalla squadra di. Come racconta il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno costruito un vantaggio di sette punti sulla terza in classifica, un dato che rappresenta un record nell'era dei tre punti in Serie B, iniziata nel 1994/95.

La squadra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, sfruttare al meglio il fattore Barbera, dove sono arrivate cinque vittorie su cinque, e trovare soluzioni offensive anche quando Pohjanpalo non è nella sua giornata migliore. I 27 gol segnati, senza alcun rigore e con almeno una rete realizzata in ogni partita, confermano la forza offensiva dei rosanero, nonostante una tenuta difensiva leggermente meno efficace rispetto al recente passato.

A rendere ancora più significativo il cammino del Palermo è il rendimento delle concorrenti. Le tre retrocesse dalla Serie A, Pisa, Verona e Cremonese, sono partite a rilento, mentre squadre come Ascoli e Mantova non riescono a trovare continuità. Anche Empoli, Sampdoria e Catanzaro, considerate formazioni attrezzate per un campionato di vertice, si ritrovano nelle zone basse della classifica. L'unica a distinguersi è il Modena, che tuttavia continua ad alternare risultati positivi e passi falsi.

La vittoria degli emiliani a Chiavari ha ridotto a quattro punti il vantaggio dei rosanero sulla seconda posizione, ma il Palermo ha mantenuto invariato il distacco dalle altre inseguitrici. Il successo contro l'Ascoli ha confermato ancora una volta il carattere della squadra, che si avvicina alla sosta con maggiore serenità, pur consapevole che il percorso verso la promozione è ancora lungo.

Un dato storico riguarda proprio il vantaggio sulla terza: soltanto il Mantova nella stagione 2005/06 era riuscito a ottenere un margine simile dopo 11 giornate, con gli stessi 27 punti e un bilancio di otto vittorie e tre pareggi. Quella stagione, però, si concluse con la delusione della finale playoff persa contro il Torino. Il vantaggio di quattro punti sulla seconda non rappresenta invece un primato: Mantova, Verona nel 2016/17 e Benevento nel 2019/20 avevano fatto persino meglio, con cinque lunghezze di margine.

Proprio alla guida del Benevento c'era Filippo Inzaghi, che in quella stagione conquistò 86 punti, il miglior bottino di sempre in Serie B. Un record che adesso il tecnico rosanero potrebbe provare a superare proprio alla guida del Palermo. L'asticella fissata per questa stagione è quota 80: per raggiungerla, però, servirà soprattutto continuità, senza guardare troppo alla classifica delle avversarie e concentrandosi esclusivamente sul proprio percorso.

Fonte: Giornale di Sicilia..