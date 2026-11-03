C'è un talento che, partita dopo partita, si sta prendendo la scena a Palermo e sta facendo parlare di sé ben oltre i confini della Serie B. Si tratta di Vavassori, vent'anni, protagonista di una crescita sorprendente e ormai una delle armi più preziose a disposizione di Inzaghi. L'ultima conferma è arrivata contro il Vicenza, quando ha firmato una doppietta nella serata del 126° compleanno rosanero.

Come racconta il Giornale di Sicilia, i numeri del giovane attaccante cominciano a diventare sempre più importanti: sei gol e un assist in campionato, ai quali si aggiungono una rete e due assist in Coppa Italia. Un bottino significativo per un calciatore alla prima esperienza lontano dal settore giovanile dell'Atalanta e al debutto in Serie B. Personalità, intraprendenza e coraggio nel cercare la giocata sono tra le qualità che lo contraddistinguono: punta l'uomo, salta l'avversario, attacca gli spazi e non ha paura di assumersi responsabilità. Caratteristiche che hanno conquistato progressivamente il pubblico del Barbera e convinto Inzaghi a ritagliargli un ruolo sempre più importante.

Nato inizialmente come centravanti, durante il percorso di formazione a Zingonia ha imparato a ricoprire anche i ruoli di esterno offensivo e seconda punta. Una duttilità che gli consente di partire dalla corsia destra, accentrarsi per cercare la conclusione o dialogare con i compagni. Vavassori non è soltanto un finalizzatore: sa creare superiorità numerica, dispone di un buon controllo nello stretto e possiede una rapidità di esecuzione che può fare la differenza negli ultimi trenta metri.

Alle spalle del presente rosanero c'è un percorso di crescita costruito con pazienza. Figlio di padre brasiliano e madre polacca, è cresciuto in una famiglia bergamasca dopo essere stato adottato. La sua formazione calcistica è cominciata alla Buraghese e alla Tritium, prima della chiamata dell'Atalanta nel 2017. A Zingonia ha completato il proprio percorso nelle giovanili, realizzando 18 reti nelle due stagioni in Primavera, prima del passaggio all'Under 23. Anche in Serie C ha lasciato il segno: in due campionati ha collezionato 65 presenze, 24 gol e nove assist. Prestazioni che gli hanno permesso di avvicinarsi alla prima squadra, allenarsi con i professionisti ed esordire in Serie A contro la Fiorentina il 22 maggio.

La scorsa estate è arrivata la scelta di Palermo. Il club rosanero ha puntato su di lui e l'Atalanta ha optato per un prestito secco in Sicilia, nonostante la società di viale del Fante e il direttore sportivo Osti avessero spinto per inserire un diritto di riscatto. Una scommessa che sta producendo risultati persino superiori alle aspettative iniziali. Il rendimento del numero 9, inevitabilmente, ha riportato l'attenzione anche sulla società bergamasca. I rapporti tra Palermo e Atalanta sono buoni e il futuro del giovane attaccante potrebbe diventare argomento di confronto tra i due club. Al momento, però, ogni valutazione resta prematura: il suo valore è in crescita e Transfermarkt lo stima in 7,5 milioni di euro. La priorità è riportare il Palermo in Serie A; soltanto al termine della stagione potranno essere approfondite le possibili soluzioni per il futuro e per la crescita del calciatore.

Intanto si aprono prospettive interessanti anche in chiave azzurra. Vavassori sarà tra i convocati del commissario tecnico Baldini per le due amichevoli dell'Under 21 contro Francia e Belgio. Le attenzioni, però, potrebbero non fermarsi qui: anche il ct Mancini ha cominciato a seguirne il rendimento, mentre Bonucci ha avuto modo di osservarlo dal vivo durante la sfida contro il Mantova. Per il momento, tuttavia, il suo orizzonte è tutto rosanero. C'è una promozione da inseguire e una stagione che può rappresentare una svolta. Inzaghi si gode il suo numero 9, l'Atalanta osserva e il Palermo scopre di avere tra le mani uno dei talenti più interessanti del campionato.