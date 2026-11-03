Palumbo va verso il forfait anche per la trasferta di Ascoli. Il Palermo non intende accelerare i tempi di recupero del trequartista, soprattutto considerando l'imminente sosta per le Nazionali, che gli permetterà di proseguire il percorso di riabilitazione senza forzare il rientro. La priorità è evitare qualsiasi rischio di ricaduta e recuperare gradualmente tutti gli indisponibili.

Come riporta il Giornale di Sicilia, dopo una giornata di riposo la squadra tornerà oggi al lavoro per iniziare la preparazione della prossima partita. Restano da monitorare le condizioni di Pierozzi e Bani, per i quali non sono ancora stati definiti i tempi di recupero. Ancora indisponibile Barba, mentre prosegue il percorso di riabilitazione di Joronen e Strefezza.

Proprio per quest'ultimo si intravede una possibile finestra per il ritorno in gruppo: dalla prossima settimana potrebbe iniziare ad allenarsi gradualmente con i compagni, senza bruciare le tappe. Il Palermo, dunque, si prepara ad affrontare l'impegno contro l'Ascoli con le stesse assenze delle ultime settimane, nella speranza di ritrovare alcuni elementi durante la sosta e presentarsi con una rosa più completa alla ripresa del campionato.