La vittoria contro il Vicenza ha consegnato un'altra fotografia del Palermo di Inzaghi: una squadra capace di soffrire, ma soprattutto di reagire alle difficoltà. È successo a Pisa, dove i rosanero erano riusciti a recuperare due reti di svantaggio nella ripresa, ed è accaduto anche al Barbera, con il gol del Vicenza arrivato praticamente a freddo. Due situazioni differenti, ma accomunate dalla stessa risposta della formazione rosanero, capace di rialzarsi nel giro di appena quattro giorni. In Toscana era arrivato un pareggio, mentre davanti al proprio pubblico il Palermo ha completato la rimonta conquistando tre punti. Una prova di forza, come già accaduto contro Empoli e Padova, che conferma non soltanto la superiorità tecnica della squadra, ma anche la sua solidità mentale.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, questa capacità di reagire ha permesso a Inzaghi di scavare un primo solco in classifica dopo appena dieci giornate. Il Palermo guarda tutti dall'alto, con sei punti di vantaggio sulla seconda e sette sulla terza. Un margine importante, che naturalmente non rappresenta ancora una garanzia, ma che costituisce una base solida sulla quale costruire il percorso verso la promozione. Ogni partita, però, nasconde le proprie insidie e il prossimo appuntamento non farà eccezione. Venerdì i rosanero saranno attesi ad Ascoli, contro una formazione che occupa il terzo posto, gioca un buon calcio e concede pochi gol. Tra le fila marchigiane ci sono anche diversi ex rosanero, a cominciare da Brunori, che avranno motivazioni particolari per affrontare la loro vecchia squadra. Servirà dunque mantenere alta la concentrazione, evitando di concedere nuovamente un vantaggio agli avversari.

A rendere ancora più complicata la trasferta ci sarà la situazione dell'infermeria. In vista della gara di venerdì, infatti, non sono previsti recuperi e Inzaghi dovrà partire con appena 18 giocatori di movimento, gli stessi utilizzati contro il Vicenza. Una situazione che obbligherà il gruppo a stringere i denti e a dare tutto prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Durante la pausa, invece, il tecnico spera di recuperare alcuni elementi importanti come Strefezza, Barba e Palumbo, così da poter nuovamente allargare le rotazioni e avere maggiori alternative.

Proprio la gestione delle energie era finita al centro delle critiche dopo il turnover deciso da Inzaghi in occasione della trasferta di Pisa. Una scelta che il tecnico ha rivendicato dopo il successo sul Vicenza, sottolineando come la vittoria fosse anche il risultato delle decisioni prese quattro giorni prima. Le rotazioni, dunque, hanno permesso di gestire le energie della squadra e di arrivare all'appuntamento successivo con giocatori più freschi. Una risposta indiretta alle perplessità emerse nei giorni precedenti, mentre il Palermo continua a correre in vetta alla classifica.