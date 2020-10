Palermo, ufficiale l’acquisto di Luperini: l’ex Trapani va a rinforzare il centrocampo di Boscaglia

Il Palermo ufficializza l’acquisto di Gregorio Luperini.

Il centrocampista classe ’94 approda in rosanero dopo essersi svincolato dal Trapani e ha firmato un contratto triennale. Di seguito il comunicato del club rosanero.

Gregorio Luperini è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale. A Gregorio i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero.