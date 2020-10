Sagramola: “Boscaglia ci ha chiesto un terzino. Di Gaudio? Vi racconto cosa è accaduto”

Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato con il Palermo che nell’ultimo giorno non ha messo a segno quel colpo che tutti i tifosi avrebbero voluto.

L’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso dell’intervista concessa a Trm, si è soffermato a più riprese sull’andamento del mercato e svelato il retroscena legato all’attaccante palermitano che sembrava potesse vestire la maglia del Palermo.

“In questa ultima fase di mercato non è sfumato nessuno, non abbiamo cercato un attaccante. Abbiamo preso chi dovevamo prendere, l’unica eccezione è quella di Di Gaudio che mi è stato proposto dal Verona a un’ora dalla chiusura del calciomercato. Ci hanno chiesto se avessimo voluto prenderlo, la cosa è stata talmente frettolosa che non siamo riusciti a chiudere. Di Gaudio è stato davvero gentile e mi ha anche scritto un messaggio dicendomi che gli farebbe piacere lavorare insieme in futuro, purtroppo non c’è stato tempo. Non è saltato per affari contrattuali, il ragazzo non ha fatto in tempo a sintonizzarsi su questa lunghezza in campo. Lo avremmo preso perché avrebbe potuto avere un effetto positivo nello spogliatoio. Abbiamo fatto una scelta e adesso aspettiamo il campo per capire se abbiamo agito bene o male, abbiamo inteso di dare fiducia ai ragazzi presi in fase offensiva. Svincolati oppure gennaio? L’allenatore ci ha presentato inorganico compatto in tutti i reparti e non ci sono ne titolari né riserve, dovrà essere brave il tecnico a capire la situazione. Ci saranno 36 partire da disputare, questo è un gruppo di ragazzi davvero fantastico con grande equilibrio. Ci ha chiesto se fosse possibile prendere un terzino più esperto e lo stiamo vedendo, se ci dovesse essere tra gli svincolati qualche ragazzo che avrà voglia di indossare questi colori saremo pronti a prenderlo. Dovrà comunque sapere che nessuno è titolare e che dovrà venirsi a giocare la titolarità partita dopo partita. Stadio? Ogni giudizio rischia di essere sconfessato dal tempo, la squadra non ha fatto amichevole per una precisa scelta. Dovendo giocare con dilettanti che non seguono il protocollo avremmo messo a rischio il gruppo e per questo non abbiamo giocato. Abbiamo disputato una sola gara su un campo grande perché a Petralia il campo è leggermente più piccolo, la squadra è quindi in ritardo prevedibilmente. Serve avere più pazienza per far sì che questa squadra assuma una certa identità”.