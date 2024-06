Palermo, Tuttosport: “Il giorno di De Sanctis e Dionisi, rivoluzione CFG per la A…”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla rivoluzione tecnico-dirigenziale in casa Palermo, con l'imminente annuncio ufficiale ed annesso insediamento di Alessio Dionisi in qualità di nuovo allenatore e Morgan De Sanctis nelle vesti di direttore sportivo. Salutano Mignani e Rinaudo, stessa sorte per molti calciatori che hanno deluso pesantemente le attese nel campionato di serie B appena concluso. Un colpo di spugna e due profili dall'acclarato background per archiviare una pagina non esaltante e provare a scrivere un presente ed un futuro in linea con le ambizioni palesate dalla proprietà. Il Noto quotidiano sportivo pone l'accento sull'aspetto contrattuale che dà la misura della progettualità attorno a due profili che hanno9 già operato in Serie A nei rispettivi ruoli di pertinenza: biennale per entrambi con opzione per un eventuale terzo anno che dovrebbe riguardare Alessio Dionisi. L'ex coach di Empoli e Sassuolo è'stato convinto da dimensione, caratura e respiro in prospettiva del progetto targato City Football Group, sarà lui a fornire le indicazioni sul piano squisitamente tecnico-tattico in merito alle caratteristiche dei profili da innestare in una rosa che può già contare su un discreto zoccolo duro. Bigon e De Sanctis godranno di un budget molto importante in sede di calciomercato, superiore a quello dello scorso anno, al fine di allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in massima serie. La spinosa questione Brunori sarà la prima patata bollente per il nuovo direttore sportivo del Palermo FC: ricucire lo strappo con l apiazza e continuare a puntare sui gol del bomber italobrasiliano, o assecondare le sue immediate aspirazioni di approdo in Serie A monetizzando al meglio la cessione del suo cartellino?