Palermo, Gds: “Rosa, vitamina D. Tocca a De Sanctis e Dionisi, contratto e staff…”

Oggi potrebbe partire di fatto la nuova era in casa Palermo FC. Il club rosanero ha cordialmente congedato Leandro Rinaudo e Michele Mignani, step burocratici propedeutici ad incastonare due nuovi tasselli nel mosaico dell'area tecnico-dirigenziale. Profili già noti ed individuati da tempo: il Palermo targato City Football Group ripartirà da Morgan De Sanctis in qualità di ds e Alessio Dionisi come nuovo allenatore. Obiettivo dichiarato competer per la promozione diretta in Serie A. centrando uno dei primi due posti in classifica nel torneo cadetto 2024-2025. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come le mosse della società legittimino le ambizioni di vertice, con nuovo manager e tecnico che potrebbero anche essere ufficializzati nella giornata di oggi. Contratto biennale per entrambi, attestato di stima e fiducia, con De Sanctis che si trova per la prima volta nella sua giovane parabola manageriale ad affrontare un campionato di Serie B, dopo le esperienze a Roma sponda giallorossa e da polo dirigenziale della Salernitana di Iervolino. Stagione amara l'ultima per De Sanctis, conclusasi con la retrocessione dei campani in Serie B. Dionisi il torneo cadetto lo conosce molto bene, per averlo già brillantemente disputato alla guida del Venezia, serena salvezza e cinquanta punti alla prima esperienza in Serie B, per poi dominarlo e vincerlo all'insegna di un calcio audace e propositivo sulla panchina dell'Empoli. Con lui in quella stagione brillante in toscana vi erano anche Mancuso, Stulac e Damiani. Ora bisognerà valutare, rivisitare e potenziare adeguatamente l'attuale organico, colmando le lacune trasversali emerse nel corso dell'annata appena archiviata. De Sanctis lavorerà in pien sinergia con Riccardo Bigon ed Alessiono Dionisi nel processo di costruzione della squadra che dovrà recitare un ruolo da assoluta protagonista nella stagione calcistica 2024-2025.. Il nuovo ds del Palermo si avvarrà della collaborazione del grande ed indimenticato ex rosanero nell'era Zamparini, Giulio Migliaccio, e del suo fidato uomo scouting Simone Lo Schiavo .