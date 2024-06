Palermo, La Repubblica: “De Sanctis, rebus Brunori. Piace Esposito, con Dionisi…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle grandi manovre in casa rosanero in vista della prossima stagione. Rivoluzione tecnico-dirigenziale per puntare alla promozione in massima serie e smaltire le scorie di un campionato tribolato e deludente, concluso9si con l'eliminazione nella doppia semifinale playoff contro il Venezia di Vanoli al culmine di una regular season marcatamente al di sotto delle aspettative per qualità di prestazioni e continuità di risultati. Con il congedo ufficiale della società di viale del Fante a Leandro Rinaudo e Michele Mignani è partito di fatto il nuovo ciclo. Morgan De Sanctis, dirigente giovane, sobrio e competente, abile ad individuare e lanciare prospetti futuribili e di qualità, con buona propensione al dialogo ed alle relazioni sul piano internazionale, è il manager scelto dal CFG per coadiuvare l'operato di Riccardo Bigon, advisore dell'intera area tecnica dei club di proprietà della holding inglese. Chiudere formalmente l'ingaggio, già virtualmente definisto, del nuovo tecnico Alessio Dionisi, quindi concentrarsi su rivisitazione e potenziamento della rosa in sede di calciomercato estivo. Qualche questione spinosa da dirimere, come il futuro del bomber Brunori tentato dalla Serie A ed in rotta con la piazza dopo ke discutibili dichiarazioni rilasciate dopo l'eliminazione dai playoff della compagine di Mignani. Provare a ricucire lo strappo del centravanti con l'ambiente o chiudere il suo ciclo nel capoluogo siciliano valorizzando al meglio la cessione del suo cartellino? Primo punto di domanda di non semplice risoluzione per il nuovo manager del Palermo FC. Quindi, di concerto ed in linea con il credo tattico di Dionisi, bisognerà comprendere quali elementi possono essere funzionali al progetto tecnico dell'ex Sassuolo tra gli attuali tesserati. Molti i giocatori che potrebbero partire per fine prestito, da Henderson a Coulibaly e Traorè, fino a Mancuso che però con Dionisi alla guida ha disputato una stagione brillante, prolifica e vincente con la maglia dell'Empoli. Piace Sebastiano Esposito della Sampdoria, così come Vandeputte che però pare destinato ad un club di massima serie dopo le ottime stagioni a Catanzaro. De Sanctis e Dionisi sono già al lavoro per bruciare le tappe e ponderare bene ogni mossa: bisogna allestire un organico in grado di competere concretamente per la promozione diretta in Serie A nella stagione 2024-2025.