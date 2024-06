Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa da A con Dionisi. Spina Brunori per De Sanctis”

Passi perentori e decisi. La rivoluzione del Palermo prosegue burocraticamente per gradi ma in modo piuttosto spedito. Il congedo ufficiale a Rinaudo e Mignani, le poltrone di allenatore e direttore sportivo già virtualmente assegnate ad Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis. Entrambi, in attesa di insediarsi ufficialmente in seno al club di viale del Fante, già in modalità full immersion per programmare una stagione ambiziosa e si spera vincente. Il terzo anno di gestione, dopo il consolidamento tecnico, societario ed infrastrutturale della holding inglese di proprietà araba, dovrebbe essere nei piani quella del salto di categoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il nuovo direttore sportivo rosanero sia già totalmente calato nel ruolo e dedito alacremente alla sua nuova avventura professionale. Bisogna muoversi con acume e solerzia per allestire una rosa in grado di primeggiare nel prossimo campionato di Serie B. Valorizzando al meglio parte dell'organico attuale ed individuando profili idonei e funzionali al credo calcistico dell'ex tecnico di Venezia, Empoli e Sassuolo. Tra partenze fisiologiche, conferme legittime e potenziali nuovi acquisti da reperire nella sessione estiva della campagna trasferimenti, De Sanctis si trova subito di fronte ad una questione piuttosto spinosa. Matteo Brunori, punta di diamante dell'attacco rosanero e bomber incontrastato dell'ultimo triennio, pare ormai prossimo a spiccare il volo, destinazione Serie A, chiudendo così il suo brillante ciclo con la maglia del Palermo FC. Secondo miglior marcatore di sempre nella storia del club di viale del Fante dopo Fabrizio Miccoli, ben sessantasei reti complessive tra campionato e Coppa Italia da quando indossa la maglia numero nove della compagine siciliana. Il contratto dell'italobrasiliano scade nel giugno del 2027, ma la sensazione è che sia probabilmente giunto il momento di separare le rispettive strade. Il Palermo valuta il cartellino di Brunori tra i cinque ed i sei milioni, difficile che si sieda a trattarne la cessione per una cifra inferiore. L'eventuale partenza dell'ex Arezzzo ed Entella sarebbe prontamente colmata dall'arrivo di un big del ruolo in un reparto avanzato che dovrebbe subire una profonda rivoluzione in sede di mercato.