GdS: “Palermo-Dionisi, fumata bianca. Mancuso adesso può restare?”

Il nuovo Palermo prende forma. Se Morgan De Sanctis sembra essere il prescelto per il ruolo di direttore sportivo dopo l'addio di Leandro Rinaudo, per la panchina la scelta è ricaduta su Alessio Dionisi, che ha definitivamente superato Paolo Zanetti nelle preferenze del City Group. "I colloqui tra le parti sono ancora in corso e la trattativa è in uno stato avanzato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il tecnico ex Sassuolo, infatti, dovrebbe firmare nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai rosanero, cercando di replicare quanto fatto ad Empoli, dove centrò la promozione in Serie A al primo tentativo.