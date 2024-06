Tuttosport: “Palermo, occhi su Sebastiano Esposito. Ma la Samp vuole trattenerlo”

Pietro Accardi sarà il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Sul tavolo un contratto biennale da 600 mila euro a stagione con opzione per il terzo anno e bonus legati al ritorno in Serie A. Per il dirigente palermitano di tratta di un ritorno in blucerchiato, dove ha giocato dal 2006 al 2012, portato a Genova da Beppe Marotta e Fabio Paratici dal Palermo.