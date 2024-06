Palermo, Gds: “Stulac ritrova il suo maestro Dionisi. Futuro di Leo in bilico, ma…”

Il Palermo riparte con Dionisi allenatore per rilanciare le sue ambizioni di promozione in Serie A . Futuro in bilico per Leo Stulac., il tecnico lo ha già allenato ai tempi dell'Empoli

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sulle incognite legate al futuro di Leo Stulac. Il playmaker sloveno, autore di quattro reti ed un paio di assist vincenti nella stagione da poco conclusa, non ha mai trovato continuità di impiego e fiducia incondizionata da parte di Corini prima e Mignani poi. Un avventura finora marcatamente al disotto delle aspettative e degli standard di un calciatore di assoluto livello, pesantemente condizionato dal lungo infortunio patito al suo primo anno in maglia rosanero. Qualità tecniche e balistiche di prim'ordine, fosforo e visione di gioco, intelligenza calcistica e avilità nell'esecuzione delle palle inattive. A fare da contraltare, evidenti limiti in termini di dinamismo ed intensità che non gli hanno permesso di comparire in pianta stabile nell'undici titolare, con gli allenatori susseguitisi alla guida del Palermo che spesso hanno optato per calciatori più mobili, duttili e prettamente muscolari in zona nevralgica. L'approdo di Dionisi sulla panchina rosanero potrebbe cambiare totalmente gli scenari in prospettiva per l'ex Venezia. Stulac, proprio con Dionisi alla guida, godeva di assoluta centralità nello scacchiere dell'Empoli 2021-2022, al pari di Leonardo Mancuso. Tutto cambiò con l'arrivo in Toscana di Paolo Zanetti, ma adesso Stulac ritroverà sul suo percorso che gli garantì con la maglia del club di Fabrizio Corsi quella continuità di impiego e quella fiducia che non ha mai trovato fin qui nel capoluogo siciliano. Ovviamente, alla luce del progetto tecnico e di quanto riscontrato fin qui sul rettangolo verde, toccherà al nuovo allenatore del Palermo stabilire se confermare il regista sloveno, legato da un altro anno di contratto alla società di viale del Fante, o metterlo sul mercato per puntare eventualmente su uncostruttore di gioco con diverse peculiarità.