Palermo-Sudtirol, Corini e il rebus Mateju: Ales in dubbio, Graves e Nedelcearu…

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione in casa Palermo. Volti distesi e tanti sorrisi per la squadra che è rientrata ieri pomeriggio da Venezia dopo una seduta di scarico e recupero svolta proprio in laguna. Il successo del Penzo assume un valore inestimabile sul piano psicologico e motivazionale, oltre che ovviamente della classifica. Bisognerà adesso valutare le condizioni di Ales Mateju, uscito anzitempo e malconcio dalla sfida vittoriosa contro la formazione di Vanoli. Una brutta tegola per Corini, che deve già fare a meno del lungodegente Buttaro in quel ruolo ed ha nel jolly difensivo ceco l'unico interprete specialista nel ricoprire quella posizione di campo. Nel finale del match del Penzo, Corini ha gettato nella mischia Nedelcearu che si è chiaramente adattato nel ruolo di quarto a destra in un'anomala linea difensiva con tre centrali sul terreno di gioco. Quali soluzioni per il tecnico di bagnolo Mella in vista dell'impegno casalingo di domenica prossima contro il Sudtirol? Graves appare per duttilità e caratteristiche il più affine a sostituire Mateju, qualora l'ex Brescia e Venezia fosse costretto a dare forfait. L'inserimento di Nedelcearu dal primo minuto farebbe presupporre un cambio di modulo ed il ricorso alla difesa a tre, ipotesi che appare piuttosto remota. Lund e Aurelio potrebbero essere adattati sul versante destro a piede invertito, ma anche questa soluzione presenterebbe numerose criticità. In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio occorso a Mateju e comprendere se sussistano effettivi margini di recupero per il match contro il Sudtirol di bisoli, Corini vaglia le possibili opzioni alternative per garantire comunque equilibrio e copertura in quella zona di campo senza necessariamente stravolgere troppo identità tattica e filosofia di gioco già consolidate in seno alla propria squadra. Resa nota dalle Lega B la data del recupero della seconda giornata di campionato tra Palermo e Brescia: rosanero e rondinelle si affronteranno al Barbera il prossimo otto novembre. Ufficializzato anche il programma di anticipi e posticipi dalle decima alla diciannovesima giornata del torneo cadetto 2023-2024: Palermo spesso protagonista, i rosa in questo arco di gare giocheranno soltanto una volta nella collocazione canonica del sabato alle ore 14 .