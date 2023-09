Palermo, Gazzetta dello Sport: “Brunori, il gol secondo Matteo! Corini e gruppo…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" sulle sue pagine regionali celebra il ritorno al gol di Matteo Brunori, bomber e capitano del Palermo di Corini che ha trascinato la compagine rosanero alla conquista di un prestigioso ed esaltante successo sul campo del Venezia di Vanoli. Come sottolinea l'approfondimento pubblicato dal noto quotidiano sportivo nazionale, l'attaccante iitalobrasiliano ha innestato nuovamente il turbo nell'occasione più importante, in uno scontro diretto contro una delle più quotate concorrenti in chiave promozione e subito dopo il ko interno contro il Cosenza al Barbera che richiedeva un pronto e convincente riscatto. Una tripletta che ha una doppia valenza liberatoria: rompe il digiuno di reti in stagione del numero nove rosanero ed interrompe al contempo la serie di errori dal dischetto del capitano del Palermo. Brunori era infatti reduce da una serie di esecuzioni fallite dagli undici metri, ben quattro nella scorsa stagione, una proprio in un match interno perso al Barbera contro il Venezia. Con il tris del Penza, l'ex Virtus Entella scavalca Luca Toni nella classifica dei marcatori all-time nella storia del Palermo, portando il suo bottino a cinquantadue gol e puntando il terzo posto occupato da Ghito Vernazza con cinquantaquattro segnature. Un'ascesa nell'olimpo dei goleador nella storia del club, che vede davanti a tutti Fabrizio Miccoli con ottantuno gol realizzati con la maglia rosanero. Nonostante la sua centralità nel progetto tecnico del Palermo che punta alla Serie A non fosse in discussione, l'astinenza realizzativa iniziava a pesare a Brunori ed alla squadra. Lo switch di Venezia può rappresentare un momento decisivo per rivitalizzare entusiasmo, autostima ed ambizioni del calciatore e del Palermo in questo torneo cadetto. L'attaccante ha mostrato personalità e straordinaria tenuta mentale nel presentarsi dal dischetto e sfidare i fantasmi del passato e del presente, suggellando mentalità e vena ritrovate con le altre due reti che hanno suggellato una prestazione eccellente. Brunori ha ritrovato il sorriso grazie anche al supporto ed al sostegno del gruppo squadra, esplicativo in questo senso lo splendido assist di Mancuso che ha ispirato il tris del centravanti rosanero. Bravo anche Corini a dargli fiducia anche nei momenti più complessi, assumendosi la responsabilità di tenere in panchina profili in possesso di tutte le credenziali per prenderne il posto. Il tecnico ha restituito anche a Brunori i gradi di primo rigorista, subito dopo l'errore di Di Mariano nel match pareggiato dai rosanero all'esordio in campionato al San Nicola di Bari. Fondamentale che Brunori diventi essenziale ed efficace anche nella trasformazione dei penalty, i quattro errori dal dischetto della stagione precedente hanno pesato non poco nel mancato accesso ai playoff della formazione rosanero. Il Palermo ritrova il suo bomber ed uomo simbolo e si prepara a sfidare un avversario ostico e particolarmente rognoso come il Sudtirol. Altro ostacolo al cospetto del quale, come sottolinea la rosea, Corini deve riaggiornare le statistiche come già fatto con il Venezia.