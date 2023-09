Palermo, Brunori come Jim Carrey e Jack Nicholson: i meme del club rosa sui social

La pagina social del Palermo si è dimostrata più volte al passo con i tempi, dall'ironia pungente ma sempre rispettosa nei confronti dei propri calciatori (cosa che al momento a Napoli non possono affermare). La tripletta di Matteo Brunori in quel di Venezia ha ispirato il social media manager rosanero che propone il capitano rosanero in più "vesti": da Jim Carrey in Una Settimana da Dio e da Jack Nicholson in Shining, queste le immagini pubblicate su Instagram dal club siciliano: