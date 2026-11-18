Il ritorno in campo Ã¨ ormai avvenuto, adesso perl'obiettivo Ã¨ ritrovare la migliore condizione fisica e tornare a essere protagonista con la maglia del. Dopo circa due mesi di stop, l'esterno brasiliano Ã¨ tornato ad allenarsi quasi a pieno regime con il gruppo e guarda con fiducia alle prossime settimane. Come racconta il Giornale di Sicilia, appare difficile un suo impiego nella trasferta contro il Catanzaro, mentre Ã¨ piÃ¹ probabile rivederlo tra i convocati per la successiva gara casalinga contro il SÃ¼dtirol.

«Il campo mi Ã¨ mancato tanto. Dopo due mesi Ã¨ stato impegnativo, duro, perÃ² ho lavorato molto. Adesso sto bene e sono rientrato. Sto riprendendo la forma al 100%Â», ha raccontato il brasiliano ai microfoni di Tgr Sicilia. Il percorso di recupero procede senza particolari intoppi e Strefezza Ã¨ ormai tornato ad allenarsi con i compagni. La decisione sul suo impiego, tuttavia, spetterÃ a Inzaghi: Â«Mi sto allenando con la squadra, quindi quella Ã¨ una decisione del tecnico, aspettiamo. Io voglio che mi trovi bene e mi trovi al punto giusto in cui posso entrare e aiutare la squadraÂ».

Il suo ritorno a disposizione comporterÃ anche una modifica nella lista dei calciatori utilizzabili, con Mazzitelli destinato a lasciargli nuovamente il posto. Il brasiliano ha speso parole positive per il compagno: Â«Ha fatto queste partite al posto mio, ha fatto bene, ha ripreso la forma. Adesso manca un mese e dopo rientra in lista. Spero di giocare insieme con lui e dare tanta gioia ai tifosi insiemeÂ».

La fase piÃ¹ complicata sembra ormai alle spalle. Per Strefezza comincia adesso un percorso in cui sarÃ fondamentale recuperare ritmo, brillantezza e confidenza con le situazioni di gioco. Il Palermo attende di riabbracciare uno degli elementi piÃ¹ attesi della campagna acquisti estiva: il suo arrivo aveva portato nella squadra di Inzaghi caratteristiche differenti rispetto agli altri interpreti del reparto offensivo. Un esterno capace di partire largo, accentrarsi, cercare la conclusione e creare superioritÃ numerica nell'uno contro uno. QualitÃ che possono offrire nuove soluzioni alla manovra rosanero, soprattutto nelle partite contro avversari chiusi e con pochi spazi a disposizione.

Il brasiliano potrebbe rivelarsi prezioso anche a gara in corso, grazie alla sua freschezza e imprevedibilitÃ . Non Ã¨ perÃ² ancora il momento di accelerare i tempi: la prioritÃ resta completare il recupero senza correre rischi inutili. SarÃ Inzaghi a valutare giorno dopo giorno le condizioni del giocatore e le risposte offerte durante gli allenamenti. Se Strefezza non dovesse essere disponibile contro il Catanzaro, Mazzitelli rimarrebbe dunque ancora nella lista degli over.

Situazione diversa per Palumbo, che continua a svolgere lavoro differenziato. Il suo rientro completo dovrebbe arrivare piÃ¹ avanti e non in tempo per la sfida di sabato. Intanto, per Strefezza il conto alla rovescia Ã¨ cominciato: il campo Ã¨ tornato a essere una realtÃ e la voglia di riprendersi il proprio posto Ã¨ sempre piÃ¹ forte.