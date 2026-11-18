Il Palermo parte con i favori del pronostico, ma la trasferta di Catanzaro nasconde diverse insidie. A sottolinearlo Ã¨, doppio ex della sfida del Ceravolo, avendo allenato i calabresi e vestito in passato la maglia rosanero. Intervistato dal Giornale di Sicilia, il tecnico invita a mantenere alta la concentrazione, pur riconoscendo il valore della squadra di

«Non sarÃ sicuramente una partita facile, come non vedo partite facili in Serie B. Il Catanzaro non arriva da un momento positivo, a differenza del Palermo. Ha rivoluzionato tanto, perÃ² deve cercare di tirarsi fuori e di sfruttare il fattore campo. SarÃ una partita complicata per entrambiÂ», ha dichiarato Caserta.

L'allenatore ha poi espresso un giudizio molto positivo sul percorso dei rosanero e sul lavoro svolto da Inzaghi, con il quale mantiene un rapporto di amicizia. I due si sono sentiti anche in occasione di alcune operazioni di mercato, come quella che ha portato Cassandro in rosanero. Â«Con Pippo ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto. Ci siamo sentiti anche quando hanno preso Cassandro. Abbiamo parlato un po' di giocatori e mi aveva giÃ parlato dell'idea che voleva cambiare qualcosa rispetto all'anno scorsoÂ».

Caserta non ha dubbi sulle potenzialitÃ dell'organico palermitano: Â«Potenzialmente questa squadra, in tutti i reparti, Ã¨ superiore rispetto a tutte le altre di Serie BÂ». Un avvio di stagione che, secondo l'ex rosanero, non rappresenta una sorpresa. Â«Mi aspettavo questo inizio, perchÃ© Pippo ha dato sempre l'impronta alle sue squadre. E quest'anno a maggior ragione. Quando hai giÃ fatto un anno dove conosci l'ambiente, dove conosci la maggior parte dei giocatori, parti da un vantaggio rispetto ad altre squadre. Mi aspettavo una partenza cosÃ¬Â».

Nonostante la qualitÃ della rosa, perÃ², Caserta mette in guardia dal rischio di abbassare la concentrazione. Il campionato Ã¨ ancora lungo e ogni trasferta puÃ² nascondere difficoltÃ . Â«Inzaghi Ã¨ uno che da questo punto di vista non fa mai abbassare l'attenzione. Il campionato Ã¨ lungo e difficile, quindi bisogna tenere alta la concentrazione. Ma in questo Pippo Ã¨ molto bravoÂ», ha aggiunto.

L'ex tecnico del Catanzaro ha poi individuato alcune delle principali rivali del Palermo nella corsa ai vertici della classifica. Tra queste c'Ã¨ il Modena, che a suo giudizio non rappresenta una sorpresa, considerando il lavoro svolto negli ultimi anni e gli investimenti della societÃ . Anche il Pisa viene indicato come una candidata a lottare fino alla fine. Caserta ha sottolineato la soliditÃ della squadra e il valore del gruppo, riconoscendo a entrambe le formazioni le qualitÃ necessarie per competere nelle prime posizioni.

Infine, uno sguardo alla propria situazione professionale. Attualmente senza squadra, Caserta Ã¨ in attesa di una nuova opportunitÃ dopo alcuni colloqui che non si sono concretizzati. Â«Ho avuto qualche colloquio, poi hanno fatto scelte diverse. Sono in attesa, vediamo cosa si muove. Vorrei un progetto in cui posso incidere e soprattutto che rispecchi un po' quello che vorrei fare ioÂ».