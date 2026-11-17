La Serie B si prepara ad affrontare il periodo più intenso della stagione. Da venerdì, con Verona-Cesena, scatterà una lunga sequenza di appuntamenti che porterà le venti squadre del campionato a disputare otto giornate in poco più di un mese, completando il girone d'andata prima della pausa di fine anno. Come analizza la Gazzetta dello Sport, il calendario sarà particolarmente fitto, con due turni infrasettimanali, in programma il 24 e 25 novembre e l'8 e 9 dicembre. L'ultima giornata del 2026 si giocherà domenica 27 dicembre, prima della ripresa prevista nel weekend del 9 gennaio.

Un periodo che richiederà un'attenta gestione delle energie, delle rotazioni e delle condizioni fisiche dei calciatori, soprattutto considerando il numero di infortunati presenti nelle diverse squadre. Per gli allenatori sarà fondamentale programmare il lavoro e sfruttare al meglio la profondità delle rispettive rose, in una fase nella quale la continuità degli impegni potrebbe incidere sugli equilibri del campionato.

Tra le squadre maggiormente interessate dagli scontri diretti c'è il Palermo. Finora, considerando le formazioni indicate tra le principali candidate alla promozione, i rosanero hanno affrontato soltanto il Pisa, oltre alle trasferte contro Mantova e Ascoli, entrambe avversarie di alta classifica. Il calendario proporrà però un passaggio particolarmente significativo tra il 6 e il 9 dicembre, quando la squadra di Inzaghi sarà impegnata prima sul campo del Verona e poi al Barbera contro la Cremonese. Due confronti ravvicinati, racchiusi in appena quattro giorni, che potrebbero fornire indicazioni importanti sulle ambizioni della capolista.

Prima di arrivare a quegli appuntamenti, il Palermo dovrà affrontare il ciclo di gare che si aprirà con la trasferta di Catanzaro e proseguirà con Südtirol e Benevento. Nel frattempo, Inzaghi dovrà gestire anche una novità nella lista degli over: il rientro di Strefezza comporterà infatti l'esclusione di Mazzitelli, che potrà essere nuovamente inserito a gennaio. Il calendario rosanero si concluderà poi il 27 dicembre con la trasferta di Modena, in programma all'ora di pranzo.

Non sarà soltanto il Palermo a dover affrontare una serie di appuntamenti delicati. Il Modena, già impegnato contro le altre due squadre retrocesse dalla Serie A, affronterà il Pisa in trasferta, mentre il Verona avrà in calendario proprio le sfide contro i rosanero e la Cremonese. Per la formazione allenata da Pecchia, invece, saranno particolarmente importanti le trasferte al Barbera e al Bentegodi, due passaggi che potrebbero incidere sulle possibilità di risalita.

Anche l'Ascoli sarà atteso da un periodo impegnativo: tra il 12 e il 27 dicembre affronterà Pisa fuori casa, Modena al Del Duca e Cremonese in trasferta. Calendario complesso anche per la Sampdoria, che nelle prossime otto giornate dovrà misurarsi con quattro squadre attualmente in zona playoff, Benevento, Pisa, Modena e Verona, oltre alla Cremonese.

La lunga serie di partite ravvicinate rappresenterà dunque un banco di prova per tutte le candidate ai piani alti. Per il Palermo sarà un'occasione importante per misurare le proprie ambizioni attraverso gli scontri diretti e provare a consolidare il vantaggio in classifica. Con un calendario così fitto, la capacità di gestire le energie e mantenere continuità potrebbe rivelarsi determinante.