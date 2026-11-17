Il Palermo si prepara a ripartire con l'obiettivo di consolidare il primato e provare ad allargare ulteriormente il divario dalle inseguitrici. La squadra disi presenta alla ripresa del campionato con diversi elementi a proprio favore: un avvio di calendario sulla carta abbordabile, la possibilità di recuperare alcuni indisponibili, un rendimento convincente in trasferta e un attacco che continua a viaggiare a ritmi elevati. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, sono cinque gli aspetti che alimentano le ambizioni rosanero, anche se servirà trovare il giusto equilibrio tra qualità offensiva e attenzione difensiva.

Il primo riguarda proprio il calendario. Dopo la trasferta di Catanzaro, il Palermo affronterà in successione Südtirol e Benevento, con due appuntamenti consecutivi al Barbera. Un'occasione per provare a consolidare la propria posizione prima di entrare nella fase più impegnativa della stagione. Da qui al 27 dicembre, infatti, i rosanero saranno chiamati a disputare nove partite in poco più di un mese: otto di campionato e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 15 dicembre. Il momento più intenso sarà quello compreso tra il 6 e il 12 dicembre, quando la squadra dovrà affrontare Verona, Cremonese e Cesena nell'arco di una settimana. Successivamente ci saranno la sfida di Coppa, l'impegno casalingo contro l'Entella del 20 dicembre e la trasferta di Modena del 27. La gestione delle energie e le rotazioni saranno fondamentali, con la profondità della rosa destinata a giocare un ruolo importante.

Un altro fattore da tenere in considerazione riguarda l'infermeria. Inzaghi, tornato a guidare regolarmente gli allenamenti a Torretta dopo i giorni di assenza per motivi di salute, attende segnali positivi soprattutto sul fronte dei recuperi. Il giocatore più vicino al rientro è Gabriel Strefezza, che sta proseguendo il proprio percorso sul campo e punta a tornare pienamente in gruppo tra la trasferta di Catanzaro e la successiva gara contro il Südtirol. Il suo recupero offrirebbe al tecnico nuove soluzioni sulla trequarti e maggiori alternative offensive, comportando però l'uscita di Mazzitelli dalla lista degli over, con un possibile reinserimento a gennaio. Da monitorare anche la situazione di Palumbo, mentre per Barba servirà probabilmente più tempo. Più lunga, invece, l'attesa per Bani e Pierozzi.

Il terzo elemento positivo è rappresentato dal rendimento lontano dal Barbera. Il Palermo ha conquistato 12 punti nelle sei trasferte disputate, grazie a tre vittorie contro Arezzo, Empoli e Mantova e altrettanti pareggi con Avellino, Pisa e Ascoli. Un percorso ancora privo di sconfitte, che ha permesso ai rosanero di mantenere continuità anche contro avversarie di medio-alta classifica. Particolarmente significativo il successo per 2-0 sul campo del Mantova, allora secondo, ma anche la reazione mostrata a Pisa, dove la squadra di Inzaghi è riuscita a rimontare due reti di svantaggio prima del definitivo 3-3. Ad Ascoli, invece, è arrivato un altro pareggio, con la risposta di Ranocchia al gol dell'ex Brunori. Da qui a dicembre saranno quattro le gare esterne: Catanzaro, Verona, Cesena e Modena. Confermare l'imbattibilità anche in questi appuntamenti potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso una fuga in classifica.

A dare fiducia c'è soprattutto il rendimento dell'attacco. Il gol di Ranocchia contro l'Ascoli ha portato a 25 il bottino complessivo del Palermo nelle prime undici giornate di campionato. La squadra di Inzaghi è l'unica della Serie B ad aver segnato in tutte le partite disputate e può vantare una media superiore alle due reti a incontro. Sono 14 i gol realizzati in trasferta, contro gli 11 segnati al Barbera, seppur con una gara esterna in più. La trasferta di Catanzaro rappresenta quindi un'occasione per prolungare la striscia realizzativa, anche se il Ceravolo evoca ricordi poco felici: nella scorsa stagione i rosanero non riuscirono a segnare nei due confronti disputati tra campionato e playoff. L'ultimo precedente di una serie di undici gare consecutive a segno risaliva al 2024/25, quando il Palermo allenato da Dionisi riuscì a trovare la rete dalla diciassettesima giornata fino al termine del campionato. Stavolta, però, il rendimento offensivo si accompagna a una classifica decisamente più brillante.

L'ultimo aspetto riguarda la necessità di ritrovare maggiore solidità difensiva. Nonostante i risultati positivi, il Palermo è andato spesso in svantaggio durante le prime undici giornate, riuscendo poi a reagire nel corso delle partite. Inzaghi vuole una squadra capace di gestire meglio le fasi iniziali e di evitare di dover inseguire gli avversari. A Catanzaro ci sarà di fronte il penultimo attacco del campionato, con 11 reti all'attivo, ma i numeri non dovranno rappresentare un motivo di distrazione: anche Arezzo e Carrarese, peggiori attacchi della categoria con nove gol, sono riuscite a colpire i rosanero. L'assenza di Bani pesa, ma Peda e Magnani stanno offrendo garanzie in fase difensiva. Resta comunque da migliorare il dato dei clean sheet: appena due nelle prime undici giornate, contro i cinque registrati nello stesso periodo della stagione precedente. Uscire dal Ceravolo senza subire reti sarebbe un segnale importante, soprattutto in vista del lungo ciclo di impegni che attende la squadra.

Il Palermo riparte dunque da una posizione privilegiata e con diversi elementi che alimentano le ambizioni di fuga. Il calendario, i possibili recuperi e la capacità di trovare il gol con continuità rappresentano punti a favore; la gestione delle energie e la crescita della fase difensiva saranno invece gli aspetti da curare per trasformare il vantaggio in classifica in una prospettiva sempre più concreta.