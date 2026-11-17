Il Palermo continua a preparare la trasferta di Catanzaro con segnali incoraggianti dall'infermeria. La notizia più importante riguarda, per il quale cresce la possibilità di un ritorno tra i convocati in vista della gara di sabato. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista ha svolto ieri mattina un lavoro personalizzato, ma il suo recupero procede e lascia aperta la possibilità di rivederlo a disposizione di Inzaghi già per il prossimo impegno.

Buone indicazioni arrivano anche da Gabriel Strefezza, che ha lavorato nuovamente con il gruppo dopo aver superato la lesione alla gamba sinistra. L'esterno è ormai proiettato verso il rientro, anche se resta da stabilire quando potrà essere inserito nella lista dei convocati. Il suo ritorno comporterà inoltre una modifica nella lista degli over per il campionato, con Mazzitelli, che lo aveva sostituito, destinato a lasciargli il posto.

A Torretta si è allenato regolarmente anche Vavassori, tornato in gruppo dopo i recenti problemi fisici. Rimane invece indisponibile Barba, ancora ai box. Nel frattempo, anche Filippo Inzaghi si prepara a riprendere pienamente il proprio lavoro: il tecnico tornerà oggi a dirigere gli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo, necessari in seguito al riacutizzarsi della tonsillite accusata già prima della partita contro l'Ascoli.

La squadra aveva intanto ripreso ieri la preparazione con una seduta pomeridiana. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni alla sfida del Ceravolo, con la possibilità di recuperare alcune pedine importanti e ampliare le soluzioni a disposizione dell'allenatore.