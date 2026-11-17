Nel Palermo dic'è spazio anche per chi non parte titolare, ma riesce a incidere entrando a gara in corso. È il caso di, diventato una risorsa preziosa per il centrocampo rosanero. Il classe 1995 ha disputato tutte le 13 partite finora giocate dalla squadra, Coppa Italia compresa, ma soltanto tre dal primo minuto. Un ruolo che non rappresenta un problema, bensì un'opportunità all'interno di un gruppo che punta a raggiungere un obiettivo comune. Nell'intervista concessa in esclusiva al Corriere dello Sport, l'argentino ha raccontato il proprio percorso, la concorrenza interna e le ambizioni del Palermo.

Arrivato in Italia nel 2020, Estevez ha iniziato la propria esperienza con lo Spezia di Vincenzo Italiano, in una squadra giovane che riuscì a conquistare la salvezza nonostante i pronostici iniziali. Successivamente è passato al Crotone, prima di approdare al Parma, dove ha ritrovato Hernani e conquistato la promozione in Serie A sotto la guida di Pecchia. Proprio il confronto tra quel gruppo e l'attuale Palermo offre lo spunto per riflettere sulle differenze tra le due squadre. L'argentino riconosce alcune somiglianze, ma sottolinea soprattutto la diversa composizione degli organici e il peso dell'esperienza.

Il tema centrale dell'intervista riguarda però la gestione del proprio minutaggio. Nonostante le numerose presenze, Estevez parte spesso dalla panchina, una situazione che affronta con grande serenità: «Ho imparato presto a pensare per obiettivi non individuali. Siamo tutti importanti, non è una frase vuota, ma la realtà di chi vive uno spogliatoio. La concorrenza di giocatori bravi fa alzare l'asticella, c'è chi sa essere decisivo all'inizio e dalla panchina. Poi è il mister che fa le scelte».

Un concetto che rispecchia pienamente la filosofia di Inzaghi, basata sulla partecipazione di tutto il gruppo e sulla necessità di mettere da parte gli interessi personali. Anche quando non si trova tra i titolari, il centrocampista continua a sentirsi coinvolto nel progetto: «Chi non entra può essere più importante di chi fa un gol. Il tecnico non a caso cita sempre Bozzolan che in campionato non ha fatto un solo minuto: vederlo contento rafforza la squadra. Io mi sento sempre sul pezzo, con le cinque sostituzioni si cambia mezza squadra». E aggiunge: «Il mio obiettivo è vincere col Palermo e il gruppo è fondamentale».

Alla base della scelta di vestire la maglia rosanero non c'è stata soltanto la tradizione argentina della città, che in passato ha accolto giocatori come Pastore, Dybala e Vazquez. Proprio il Mudo, suo compagno al Parma, gli aveva parlato spesso di Palermo. Estevez, tuttavia, spiega di essere stato convinto soprattutto dalle ambizioni della società: «Non ho scelto per il passato ma perché ho visto ambizione e una società che sa cosa vuole». Poi il riferimento al pubblico del Barbera, che lo ha colpito fin dai primi giorni: «La città ha una maniera di vivere il calcio simile alla nostra. Al Barbera la gente si fa sentire come negli stadi in Argentina, è fantastico vederlo sempre pieno».

Adesso all'orizzonte c'è la trasferta di Catanzaro, in uno stadio che nella passata stagione ha riservato due sconfitte al Palermo. Un precedente che, secondo Estevez, non deve condizionare la squadra: «Sappiamo di trovare un ambiente caldo ma è normale; tutti vogliono batterci, la B è difficile anche contro l'ultima. I precedenti negativi? È un'altra storia».

Il centrocampista ha infine ripercorso anche la propria evoluzione tattica, spiegando come nel corso della carriera abbia imparato ad adattarsi alle esigenze della squadra. Arrivato a Parma con caratteristiche più offensive, ha progressivamente modificato il proprio modo di giocare per garantire maggiore equilibrio. Una disponibilità che oggi mette al servizio del Palermo, in un gruppo nel quale il contributo di ogni elemento può rivelarsi determinante nella corsa alla promozione.