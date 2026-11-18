Il Palermo si prepara a ripartire affidandosi ancora una volta alla fantasia e all'incisività di. Il norvegese è stato uno dei grandi protagonisti dell'avvio di stagione rosanero e, dopo la sosta, vuole riprendere il proprio percorso da dove lo aveva interrotto. La trasferta contro il Catanzaro rappresenta un'occasione importante per tornare a incidere, anche perché i calabresi sono la sua vittima preferita in Serie B. Come racconta il Giornale di Sicilia, l'esterno è attualmente primo tra i cadetti per assist, a quota cinque insieme a Tramoni, e secondo nella classifica marcatori con sette reti, una in meno di Shpendi.

Ad Ascoli Johnsen non è riuscito a trovare la via del gol né a servire un assist, ma la sua prestazione è stata comunque positiva sul piano della produzione offensiva: quattro occasioni create e altrettanti dribbling riusciti. Quella contro i marchigiani è stata soltanto la seconda partita stagionale, dopo quella con il Mantova, in cui il numero 17 non ha portato bonus alla squadra. Un dato che conferma la continuità del suo rendimento e che racconta anche la capacità del Palermo di ottenere risultati grazie al contributo dell'intero collettivo.

Il Catanzaro, intanto, rappresenta un avversario particolarmente gradito al norvegese. Sono quattro le reti già realizzate contro i giallorossi, a partire dal suo primo gol con la maglia del Palermo, segnato lo scorso 1° maggio nella rimonta conclusa sul 3-2. Le altre marcature sono arrivate con il Venezia, nel novembre 2023, e con la Cremonese, quando nel marzo 2025 riuscì a firmare una doppietta nel successo per 4-0. Proprio durante l'esperienza in laguna aveva condiviso lo spogliatoio con Pohjanpalo, oggi nuovamente suo compagno in rosanero.

Il ritorno al Ceravolo porta con sé anche ricordi contrastanti. Nella scorsa stagione Johnsen non riuscì a trascinare il Palermo al turno successivo dei playoff contro i calabresi, mentre nel 2024, con la maglia della Cremonese, aveva contribuito al superamento della semifinale proprio contro il Catanzaro. C'è però un piccolo tabù da sfatare: tutte le quattro reti segnate ai giallorossi sono arrivate in casa, tra Penzo, Zini e Barbera. Al Ceravolo, invece, il norvegese non ha ancora trovato la via del gol. In questa stagione è già andato a segno in trasferta contro Arezzo, Avellino, Empoli e Pisa: adesso cercherà la quinta marcatura lontano da casa e un possibile aggancio alla vetta della classifica marcatori.

I numeri confermano la crescita realizzativa del giocatore. Johnsen è primo in Serie B sia per conclusioni complessive, con 40 tentativi, sia per tiri nello specchio della porta, con 16. Con sette gol e cinque assist ha già partecipato direttamente a dodici reti, un dato che nessun altro calciatore del campionato ha migliorato. Il suo contributo rappresenta il 48% delle marcature della squadra, percentuale che lo colloca al quarto posto in questa particolare graduatoria. Il Palermo, infatti, può contare su 25 gol complessivi e su un reparto offensivo nel quale diversi interpreti riescono a trovare la via della rete.

La forza di Johnsen, tuttavia, non si limita alla produzione offensiva. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati da Inzaghi c'è anche il lavoro senza palla, soprattutto nei ripiegamenti difensivi per aiutare Augello e impedire agli avversari di creare superiorità numerica sulla fascia. Un sacrificio importante, che completa il profilo di un giocatore capace di abbinare qualità individuali e disponibilità al servizio della squadra.

In vista della sfida, Mignani potrebbe studiare una strategia per limitarne gli spazi e neutralizzarne l'inventiva. Inzaghi, però, potrà contare su ulteriori alternative nel reparto avanzato: Vavassori è tornato a disposizione dopo i problemi di salute, mentre Pohjanpalo rientra dagli impegni con la Nazionale. Con un calendario particolarmente fitto fino alla fine dell'anno, anche la possibilità di gestire le energie e alternare gli interpreti offensivi potrà rivelarsi preziosa. Il Palermo riparte dunque dal suo numero 17, con l'obiettivo di ritrovare subito il contributo di uno dei giocatori più decisivi dell'intera Serie B.