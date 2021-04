Palermo, si valutano gli infortuni: contro la Virtus Francavilla tornano Saraniti e Peretti

Manca poco alla sfida tra il Palermo e la Virtus Francavilla.

I rosanero domenica sera affronteranno in trasferta la compagine calabrese nella gara valida per l’ultimo turno della stagione regolare di Serie C (girone C). Saranno diverse le assenze in casa Palermo con mister Filippi che non rinuncerà allo schieramento dei calciatori diffidati. Non si forzeranno i recuperi dei vari calciatori infortunati, l’obiettivo è infatti quello di poterne riavere la maggior parte per la prima gara dei playoff. Tra gli assenti delle ultime settimane tornerà a disposizione Andrea Saraniti che già la scorsa settimana aveva comunque svolto un allenamento con la squadra. Pronto al rientro anche Peretti e, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, anche Palazzi e Somma che si preparano per gli spareggi. Lorenzo Lucca ha fatto passi da gigante per quanto riguarda il proprio recupero, ma anche lui salterà la trasferta di Francavilla per poi tornare in campo il prossimo 9 maggio.

