Palermo, nuova maglia nella prossima stagione: ecco l’idea del club rosanero

Il Palermo pensa a una nuova maglia.

In vista della prossima stagione i rosanero starebbero valutando di proporre una divisa a due colori (chiaramente rosa e nero) che riprenda in un certo qual modo quella del 1907, uno stile che si avvicinerebbe a quello del Genoa. A 114 anni di distanza dunque, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’: «…il Palermo si prepara ad abbracciare nuovamente quello stile, avendo comunque ottenuto risposte positive da parte della tifoseria in passato. La maglia bicolore, infatti, rientrava tra le possibili scelte nel sondaggio lanciato dalla società in vista della stagione 2019/20, la prima del «nuovo» Palermo in Serie D. In quel caso, la maglia prescelta fu quella rosa con le ali nere stilizzate, ma al secondo posto si classificò proprio il disegno che Kappa sta pensando di proporre per il prossimo campionato…».

Una maglia bicolore è stata già proposta nella stagione in corso, quella divisa bianca e blu che i rosanero indossarono nella sfida casalinga contro il Bari. Come ribadito a più riprese la prima maglia per la prossima stagione riprende lo stile di quella indossata contro i pugliesi, la differenza principale sarebbe quella concernente i colori che sarebbero rosa e nero.