Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila

Il Palermo si prepara alla sfida esterna in casa della Casertana.

I rosanero si proiettano al match di sabato alle 13 in terra campana dove proveranno ad ottenere la terza vittoria di fila lontano dal ‘Barbera’ del campionato. Un tris esterno manca dal 2017 quando sulla panchina del club di Viale del Fante sedeva Bruno Tedino e il campionato di riferimento era chiaramente quello di Serie B. Il match contro la Casertana sarà senza dubbio uno scontro diretto in ottica play-off con la possibilità di centrare un piccolo record personale. L’ultima volta che il Palermo ottenne tre vittorie consecutive fu l’anno scorso in Serie D sotto la guida di Rosario Pergolizzi. Per ritrovare tre successi di fila tra i professionisti bisogna tornare alla stagione 2017/18: «…una serie utile iniziata espugnando lo «Zini» di Cremona, proseguita con il 3-1 di Avellino e chiusa in bellezza nello scontro diretto col Bari – scrive l’edizione odierna de il Giornale di Sicilia -, vinto per 3-0 dai rosanero che grazie a quei tre punti riconquistarono la vetta della classifica…».

