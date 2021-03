Palermo, sospiro di sollievo per i rosanero: tamponi tutti negativi dopo una positività nel gruppo squadra

Sospiro di sollievo per il Palermo.

La positività al Covid di un membro del gruppo squadra, non è dato sapere chi sia al momento, ha impaurito e non poco i rosanero che nei sono però risultati tutti negativi al tampone. Mister Filippi dunque si presenterà alla sfida di sabato in quel di Caserta, nell’orario insolito delle 13, con la squadra praticamente al completo eccezion fatta per l’assenza forzata dello squalificato De Rose. Il contagio al virus parte molto probabilmente dalla Primavera visto che un metro dello staff è risultato positivo al Coronavirus, in seguito positività per membro squadra e di conseguenza controlli per tutti. Tornando al campo, buone nuove sul fronte Ivan Marconi che resta al momento l’unico acciaccato della rosa. Le sue condizioni sono nettamente migliorate dopo aver subito una distorsione alla caviglia, ma adesso può tornare ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza nella sfida contro la Casertana non appare in dubbio e con Doda–Corrado–Lancini di nuovo a disposizione, Filippi potrà contare sull’intera rosa. Adesso come impone il protocollo, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, il prossimo ciclo di tamponi è previsto tra 48 ore.